Ezequiel Neiva lidera investimentos que impulsionam o setor agropecuário e a infraestrutura em Cerejeiras

A cidade de Cerejeiras, localizada no Cone Sul de Rondônia, tem sido palco de um crescente movimento de investimentos voltados ao fortalecimento da agricultura e infraestrutura. Um dos grandes responsáveis por essa transformação é o deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), que tem sido um grande articulador e viabilizador de recursos essenciais para a região. Com a intenção de potencializar a produção agrícola local, os investimentos têm sido direcionados principalmente para áreas de infraestrutura e apoio direto ao produtor rural.

A 2ª edição da Feira de Negócios do Agro, Comércio e Família (Agrocom), realizada em Cerejeiras, é um exemplo claro do sucesso desses investimentos. O evento, que tem se consolidado como um dos maiores da região, é considerado uma grande vitória para o setor produtivo com o apoio do deputado Ezequiel Neiva. Em suas palavras, a feira não só fortalece a agricultura local, mas também promove grandes negócios e evidencia as riquezas da produção da região do Cone Sul. “A feira contempla a nossa agricultura e mostra o que temos de melhor, além de fortalecer o homem do campo”, afirmou Neiva.



Outro marco importante para a região é o projeto da Rodovia do Boi, que está em parceria com o Governo de Rondônia e visa melhorar a mobilidade e a infraestrutura da região de Corumbiara. Além disso, o deputado Ezequiel Neiva também assegurou a pavimentação da extensão da RO-435, rodovia que liga o município de Pimenteiras do Oeste, essencial para os produtores de soja da região.

“São projetos que facilitam o escoamento da produção. Em Pimenteiras, temos uma das principais produções de soja do estado, e essas rodovias são fundamentais para garantir que Rondônia e toda região continue a ser um grande produtor agrícola”, destacou Neiva.



O trabalho do deputado vai além das rodovias. Em várias localidades, como o distrito de Novo Colorado e Cabixi, pontes estão sendo construídas ou reformadas, com recursos vindos tanto do senador Confúcio Moura (MDB). Em Corumbiara, duas pontes também estão sendo viabilizadas, uma por meio de parceria com o deputado Lebrão (União Brasil) e a outra com recursos do Fundo para Infraestrutura de Transportes e Habitação (Fitha). “O volume de investimentos não para. São mais de 100 pontes de madeira que foram substituídas por tubos ármicos, o que facilita o fluxo de veículos e a circulação de mercadorias, contribuindo com o produtor rural da região”, ressaltou o deputado.

Com o apoio do parlamentar, diversas associações foram contempladas com a entrega de implementos e equipamentos agrícolas, o que contribui diretamente para o aumento da eficiência e produtividade dos produtores rurais da região. “É fundamental valorizar nosso produtor rural, que, com dedicação diária, assegura uma produção robusta e de grande destaque em nosso estado. Nosso compromisso é fortalecer essas ações, possibilitando aos agricultores expandirem suas atividades, gerarem mais empregos e impulsionarem a economia dos municípios da região”, destacou Ezequiel Neiva.

Foto: Reprodução/ALE-RO

Em um esforço contínuo de firmar compromissos com a agricultura local, Ezequiel Neiva também articulou a presença do estande da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) na segunda edição da Feira de Negócios do Agro, Comércio e Família (Agrocom), por meio do Requerimento nº 1840/2025, aprovado no último dia 1º de abril, durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa. “Temos o compromisso de estreitar ainda mais a relação entre a Casa de Leis e a população, pois Cerejeiras está trilhando um caminho de prosperidade, com o fortalecimento do setor agropecuário, a melhoria da infraestrutura e o contínuo apoio aos produtores rurais da região. Nosso trabalho tem sido fundamental para assegurar que a força do trabalho se traduza em excelência na produção agrícola, consolidando nossa cidade como uma referência na região”, encerrou.

Texto e fotos: Alexandre Almeida I Jornalista