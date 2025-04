Prefeitura, Forças Armadas e Defesa Civil se unem no socorro aos ribeirinhos

>

O prefeito Léo Moraes selou a parceria nesta sexta-feira

Reunião aconteceu na Sala de Situação da Defesa Civil Municipal Na manhã desta sexta-feira (4), a Prefeitura de Porto Velho selou a parceria com as Forças Armadas e Governo do Estado para atuarem de forma integrada nas ações de mitigação dos impactos da cheia do rio Madeira, através da operação SOS Ribeirinhos , que visa levar suprimentos, resgatar famílias e promover atendimento humanitário nas regiões mais afetadas.

A reunião aconteceu na Sala de Situação da Defesa Civil Municipal, que através de monitoramento, planejamento e gestão, vem promovendo um levantamento completo sobre as reais necessidades das comunidades, executando as ações através de uma força tarefa composta pelo secretariado municipal.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, essa integração se tornou vital após o aumento do número de famílias atingidas, que já são mais de 50% de todas as comunidades que moram nas localidades às margens do rio Madeira.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, essa integração se tornou vital após o aumento do número de famílias atingidas "A gente agradece toda a dedicação das Forças Armadas em colaborar conosco para assistir nossos ribeirinhos com a parte de logística, caminhões, carros, motocicletas, lanchas, jet ski, barcos, bem como também o encaminhamento de cestas básicas, hipoclorito, onde nós temos que preventivamente atuar e agir em um somatório de esforços", declarou o prefeito Léo Moraes.

De acordo com o coronel Diógenes, comandante da 17º Brigada, essa aliança de forças é um motivador para as tropas, que sempre estarão à disposição da sociedade para ações dessa natureza.

"Estamos preparados para atuarmos na linha de frente, dando todo o apoio necessário para garantir a logística, atendimento e socorro, desses cidadãos afetados pela elevação do rio Madeira", destacou.

Diversas autoridades estiveram presentes na reunião Já o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Nivaldo, diz que o governador de Rondônia deu toda a liberdade para que sejam realizadas as ações de integração com a Prefeitura de Porto Velho no socorro aos ribeirinhos.

"O Governo de Rondônia se coloca à disposição da Sala de Situação para atender, naquilo que nos for de competência, as ações de apoio a essas comunidades", relatou o coronel Nivaldo.

Um pelotão fluvial, composto por membros das Forças Armadas, dará o apoio necessário às ações coordenadas pela Sala de Situação da Defesa Civil Municipal.

Estiveram presentes na reunião representantes do Exército, Marinha, Aeronáutica, Defesa Civil Estadual, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

