Operação SOS Ribeirinhos garante acolhimento aos atingidos pela cheia do Madeira

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Defesa Civil Municipal e em parceria com entidades do setor produtivo, está mobilizada para enfrentar os desafios causados pela cheia do rio Madeira através da Operação SOS Ribeirinhos.

Lançada nesta sexta-feira (4), a operação SOS Ribeirinhos vai unificar as ações de apoio às famílias que vivem às margens do rio Madeira e que estão em situação de vulnerabilidade devido ao nível das águas, que já vem avançando sobre os distritos e perímetro urbano de Porto Velho.

"Essa ação é importante para integrar a sociedade nessa mobilização de ajuda, amor e solidariedade com nossos irmãos impactados com o avanço do rio Madeira, é uma oportunidade de superarmos juntos mais esse desafio para nossa cidade", destacou o prefeito Léo Moraes.

Essa operação tem como foco a garantia da segurança alimentar, física e psicológica dos atingidos pela cheia do rio Madeira. Através do SOS Ribeirinhos a população poderá solicitar apoio dos órgãos ou encaminhar a sua ajuda.

Os cidadãos interessados em colaborar podem entrar em contato direto através do WhatsApp (69) 98473-2112. Em caso de emergência, ligue 199.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Leandro Morais/ José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)