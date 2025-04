Divulgado o resultado dos comerciantes aptos à comercialização durante o evento

A Prefeitura de Porto Velho, por meio do Departamento de Posturas Urbanas da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), divulgou nesta sexta-feira (4), o resultado final dos comerciantes aptos a comercialização durante o evento “Páscoa no Parque: ovos, arte e cultura”, que acontece entre 12 e 20 de abril, no Parque da Cidade, de acordo com o edital de chamamento público 004/2025/SEMUSB .

Ao todo, foram selecionados 20 comerciantes para a venda de churros, pipoca, sorvete na chapa, balões, pastel frito na hora, algodão-doce e, ainda, um espaço para food truck para a comercialização de lanches.

De acordo com a Semusb, os que foram classificados em segundo lugar somente serão convocados nas situações previstas no item 6.2 do Edital, que diz: "O primeiro colocado terá a prioridade para ocupar a vaga, enquanto o segundo colocado será considerado como suplente. Caso o primeiro colocado desista ou não cumpra com as exigências do edital, o segundo colocado será convocado para assumir a vaga. Dessa forma, assegura-se que todas as vagas sejam preenchidas de maneira eficiente, garantindo a participação dos selecionados no evento".

O sorteio das localizações será realizado no dia 6 de Abril de 2025, no Parque daCidade, às 10h30.

PÁSCOA NO PARQUE

Festa será 100% aberta ao público O “Páscoa no Parque: ovos, arte e cultura” é um evento inédito, realizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) e Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur).

A festa será 100% aberta ao público, sem cobranças de ingressos, tendo como objetivo promover a integração social, o lazer e a cultura em um espaço acessível e inclusivo.

Além disso, a ideia é estimular a criatividade, fomentar o espírito solidário da comunidade, valorizando e divulgando artesão e empresas ligadas aos setores primário e secundário, aumentando a exposição de suas marcas e destacando seus serviços em um ambiente cultural de grande visibilidade.



