Com 16,73 metros, rio Madeira registra a maior marca de 2025 em seu nível

Nesta sexta-feira (4), o rio Madeira atingiu o seu maior nível registrado desde que atingiu a cota de alerta em Porto Velho neste ano, chegando à marca de 16,73 metros, mostrando uma elevação de 10 centímetros nas últimas 24 horas.

As constantes chuvas que insistem em cair durante toda a semana na capital rondoniense, além da elevação das águas na bacia do vizinho país da Bolívia, vem influenciando diretamente nessa elevação do rio Madeira.

Porém, a projeção é de que o rio comece a reduzir em seu nível ainda neste mês de abril, mas antes disso, ainda deve apresentar mais uma evolução em seu nível, fator que já mobiliza a Sala de Situação da Defesa Civil Municipal para atuar na contenção dos impactos causados pela cheia.

Até o momento, 8.984 pessoas já foram atingidas pela cheia deste ano em Porto Velho. Entre as famílias, já são 2.702 impactadas. Os dados são apontados pela Defesa Civil Municipal, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam).



Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Leandro Morais/ José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)