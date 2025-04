Deputado Alan Queiroz entrega R$ 200 mil em medicamentos ao município de Pimenteiras

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) entregou R$ 200 mil em medicamentos ao município de Pimenteiras, garantindo mais acesso a tratamentos médicos e fortalecendo a saúde pública local. Essa conquista atende a um pedido do vereador Alan Teodoro e do secretário de Saúde Tarcísio, que vêm trabalhando para melhorar o atendimento à população. Com esse investimento, o município amplia o fornecimento de remédios essenciais, garantindo um serviço mais eficiente e acessível.



Esta entrega ao município de Pimenteiras é um investimento fundamental para garantir que a população tenha acesso a tratamentos médicos de qualidade. Com a emenda destinada, que viabilizou essa aquisição, o município pode ampliar o fornecimento de remédios essenciais, melhorando a saúde pública local e permitindo atendimentos especializados mais eficazes. Esse apoio contribui diretamente para a qualidade de vida dos moradores, diminuindo as dificuldades de acesso à saúde e proporcionando um atendimento mais rápido e eficiente.



O parlamentar destaca a importância de investimentos no setor da saúde no estado de Rondônia. “Investir na saúde da nossa gente sempre será uma prioridade. Meu compromisso é continuar destinando recursos para fortalecer o atendimento médico em Rondônia, garantindo mais qualidade de vida para todos. A saúde é a base para o bem-estar de qualquer comunidade e, por isso, continuo empenhado em destinar recursos para melhorar esse setor em nosso estado", afirmou o deputado Alan Queiroz.



Vale ressaltar que a solicitação atendida pelo parlamentar é uma demanda solicitada pelo vereador Alan Teodoro e o Secretário de Saúde Tarcísio, afim de conseguir melhorias para Pimenteiras. O investimento reafirma que o parlamentar continua realizando trabalhos de forma ativa, voltado exclusivamente para as demandas que fornecem melhoria para os rondonienses.



Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Secom Governo de Rondônia