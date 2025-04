Presidente Alex Redano prestigia 5º Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), participou nesta quinta-feira (03) do 5º Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas. O evento, realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), reuniu parlamentares dos estados da Amazônia e vereadores do Amazonas para discutir temas relevantes para a região.



O fórum contou com a presença de deputados que compõem o Parlamento Amazônico, entidade que congrega parlamentares estaduais dos estados da Amazônia Legal. Durante o evento, foram debatidos temas como desenvolvimento sustentável, políticas ambientais, infraestrutura e integração entre os estados da região.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Alex Redano destacou a importância do encontro para o fortalecimento do diálogo entre os parlamentos estaduais e municipais. "Eventos como esse permitem a troca de experiências e o alinhamento de estratégias para o desenvolvimento da nossa região. O fortalecimento das Casas Legislativas é essencial para que possamos representar melhor os interesses da população", afirmou. O evento também contou com a presença dos deputados Laert Gomes, presidente do Parlamento Amazônico, do Secretário de Segurança Pública Lucas Torres, e dos deputados Ismael Crispin, Edevaldo Soares e Luís do Hospital.



O fórum também proporcionou um espaço para a discussão de desafios enfrentados pelos estados da Amazônia, incluindo questões relacionadas à preservação ambiental, desenvolvimento econômico e melhoria da infraestrutura. Parlamentares reforçaram a necessidade de uma atuação conjunta para garantir políticas eficazes que impulsionem o crescimento regional sem comprometer a sustentabilidade.



Ao final do evento, os participantes reforçaram o compromisso de continuar trabalhando em conjunto para fortalecer a atuação legislativa na Amazônia e buscar soluções para os desafios enfrentados pela região. O próximo encontro do Parlamento Amazônico deve ocorrer nos próximos meses em outro estado da região.



Texto e foto: Mateus Andrade | Jornalista