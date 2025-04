Prefeitura de Porto Velho avança com melhorias no bairro Lagoa Azul

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), trabalhando na melhoria da infraestrutura da cidade, está realizando a limpeza e encascalhamento no bairro Lagoa Azul, zona Leste da capital.

Os serviços contemplam sete ruas da região, uma ação importante que visa melhorar a qualidade das vias e facilitar o tráfego no bairro.

Edinar Grieger, moradora do bairro há mais de 4 anos, agradece à Prefeitura pela benfeitoria. “A gente aqui sofria com a lama, as ruas todas sujas, para sair de casa tinha que andar na lama. Agora vamos poder ter como sair sem passar nos buracos e atoleiros, agora as coisas estão caminhando”.

Essa iniciativa faz parte do compromisso da Prefeitura em transformar a cidade em uma Porto Velho melhor para se viver. Durante a semana, algumas ruas do bairro estarão interditadas para o serviço ser concluído, com liberação rápida.

Texto:Thaís Alves

Foto:Thaís Alves

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)