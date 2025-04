PÁSCOA NO PARQUE – Prefeitura divulga lista com a homologação dos comerciantes inscritos

A Prefeitura de Porto Velho, por meio do Departamento de Posturas Urbanas da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), divulga nesta sexta-feira (4), a lista com a homologação dos comerciantes inscritos para a primeira edição do evento “Páscoa no Parque: ovos, arte e cultura”, que acontece nos dias 12 e 20 de abril. O projeto é realizado pela Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) e Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur).

A distribuição das vagas foi realizada por meio de sorteio, garantindo a imparcialidade e a transparência do processo. Todas as informações estão contidas na lista publicada no edital nº 004/Semusb, com os nomes e respectivas atividades e produtos a serem comercializados durante o evento.

A festa, que será aberta gratuitamente ao público, tem o objetivo de promover a integração social, o lazer e a cultura em um espaço acessível e inclusivo. Além disso, a ideia é estimular a criatividade, fomentar o espírito solidário da comunidade, valorizando e divulgando artesão e empresas ligadas aos setores primário e secundário, aumentando a exposição de suas marcas e destacando seus serviços em um ambiente cultural de grande visibilidade.

Segundo o prefeito Léo Moraes, essa é uma oportunidade da população se encantar com algo jamais visto na capital. “Essa será uma programação realizada com muito carinho para nossos moradores. Algo inédito e que com toda a certeza ficará no calendário cultural da nossa cidade, aumentando também o turismo aqui em Porto Velho”, afirmou.

Confira a lista completa aqui.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:Ana Flávia

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)