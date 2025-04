Caminhada marca programação do projeto Caps fora do Caps em alusão ao Dia Mundial da Saúde

Conscientizar a população a respeito da importância de manter a qualidade de vida. Este é o principal objetivo da caminhada em alusão ao Dia Mundial da Saúde, como parte do projeto “Caps fora do Caps”, que a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) realiza na próxima segunda-feira (7), no Skate Parque, localizado à avenida Guaporé com avenida José Vieira Caúla, das 16h30 às 19 horas.

Encabeçada pelo Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD), a ação também vai contar com orientações de saúde, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, entre outros serviços. A atividade é realizada em parceria com o Caps I (Infanto Juvenil), Caps Três Marias e Caps Madeira Mamoré (de responsabilidade do Governo do Estado).

O diretor do Caps AD, Shelton Botelho, ressaltou a importância do evento e lembrou que o Centro realiza um serviço essencial de promoção de saúde no SUS, para todos os que desejam receber atendimento inclusivo e tratamento para dependência química.

Botelho também destacou que o hábito da caminhada proporciona vários benefícios à saúde. “É uma prática que não exige habilidades, pois não tem custo e nem restrição de idades, somente em alguns casos há restrições, desde que orientadas por profissional de saúde. Entretanto, fazer caminhada é uma atividade para pessoas de várias faixas etárias, pois relaxa, destrava o corpo, melhora a circulação sanguínea, auxilia a mente, melhora o condicionamento físico e diminui o estresse, trazendo muitos benefícios para o corpo e a mente, como perda de peso, fortalecimento de ossos e músculos”, disse.



SERVIÇO

O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD) é um serviço de portas abertas voltado para quem enfrenta dificuldades relacionadas às drogas e ao alcoolismo. O serviço funciona em regime de portas abertas, sem necessidade de agendamento prévio ou encaminhamento médico, garantindo acolhimento imediato e apoio especializado a quem precisa.

O Caps AD atende pessoas com idade a partir de 17 anos oferecendo acompanhamento para transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas, como crack, álcool e outras drogas. A equipe é composta por profissionais de diversas áreas, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos e assistentes sociais.

O Caps AD está localizado à avenida Guaporé, nº 3.929, bairro Flodoaldo Pontes Pinto. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Para mais informações sobre o serviço, os interessados podem ligar para (69) 98473-2898.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:Leandro Morais/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)