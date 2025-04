Deputado Pedro cobra valorização do preço do boi gordo em Rondônia

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD), presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Rondônia, voltou a defender os produtores rurais do estado durante reunião da comissão realizada esta semana, em 1º de abril. O principal tema do encontro foi a desvalorização do preço do boi gordo, que tem gerado preocupação entre pecuaristas locais.



“Não podemos aceitar que dentro do nosso estado o preço seja praticado abaixo dos outros estados da Federação”, afirmou o deputado Pedro. Ele ressaltou que, apesar da diferença natural com grandes centros como São Paulo, Rondônia vinha mantendo preços compatíveis com estados vizinhos, como Mato Grosso e Pará. “Hoje os preços pagos no estado estão abaixo dos praticados nesses outros estados”, alertou.



A comissão debateu ainda os desafios enfrentados por quem vive da agropecuária no estado. Entre os principais entraves estão a falta de regularização fundiária e ambiental, a logística precária para exportação, a rastreabilidade do gado e os riscos sanitários que ameaçam a cadeia produtiva.



De acordo com o deputado, a queda nos preços está ligada diretamente à lei da oferta e da demanda. “Mesmo com bom controle de custos pelos pecuaristas, os estoques elevados de rebanho impactam as margens de lucratividade”, destacou.



Durante a reunião, representantes de entidades do setor foram convidados para discutir o tema, assim como órgãos do governo estadual, como a Secretaria de Finanças (Sefin) e a Agência Idaron. A meta, segundo Pedro, é construir soluções conjuntas que garantam mais equilíbrio e segurança econômica aos produtores de Rondônia.



Texto: Ivan Lara | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar