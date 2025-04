Deputado Alan Queiroz solicita Audiência Pública para debater alta dos combustíveis em Rondônia

Para debater a crescente alta no preço dos combustíveis no estado de Rondônia, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) solicitou à mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, a realização de uma Audiência Pública. Prevista para ocorrer no dia 7 de abril, no Plenário da casa de leis e por meio de videoconferência, a audiência visa debater a alta do combustível no estado, em especial no município de Porto Velho, levando em consideração as diversas denúncias recebidas.



Nos últimos dias foram recebidas várias denúncias de consumidores em relação aos preços de combustíveis praticados nos postos de combustível da capital, o que pode ser considerado um possível cartel nos preços. Por sua vez, é necessário ter consciência do livre mercado em relação aos preços dos combustíveis, mas é necessário buscar um diálogo, desmistificar os preços, questões de custos e informações que esclareçam a alta de combustíveis no estado de Rondônia, em especial, no município de Porto Velho.



O aumento do preço do combustível nos últimos meses



Os postos de combustíveis em Porto Velho estão praticando o valor médio de R$ 7,29 por litro de gasolina. Ao comparar o aumento percentual do preço dos combustíveis nos últimos doze meses com a inflação na cidade, observa-se um acréscimo de 15,1% no valor da gasolina, enquanto a inflação foi de 4,76%, representando um aumento superior à inflação de 10,34%.



No entanto, o nível das águas do Rio Madeira subiu, mas não compromete a navegação. Além disso, o último reajuste nos preços dos combustíveis pela Petrobras ocorreu em agosto do ano passado. Diante disso, solicita-se aos órgãos de fiscalização e controle do estado de Rondônia que realizem uma verificação in loco para apurar as causas do aumento nos preços da gasolina, do diesel e do etanol.



O deputado Alan Queiroz destaca a importância da realização desta Audiência Pública, sendo essa uma forma de evitar que a população seja explorada por conta da alta dos preços de combustíveis. “É necessário debater sobre a alta no preço do combustível no estado, e além disso, realizar fiscalizações se torna essencial para garantir que os postos de combustíveis estejam operando de maneira justa e legal, protegendo assim o consumidor de práticas que possam prejudicar sua economia”, disse.



O parlamentar também comentou sobre o fato do preço do combustível ter aumentado tanto nos últimos meses. “Nos últimos meses, a população de Porto Velho tem enfrentado um aumento exorbitante nos preços dos combustíveis, o que tem gerado uma série de denúncias e preocupações. A situação é alarmante, principalmente quando observamos que a alta nos preços da gasolina, do diesel e do etanol está acima da inflação, o que é um reflexo de algo que precisa ser investigado com urgência”, finalizou.



A Audiência Pública



A Audiência Pública está prevista para ocorrer no dia 7 de abril, às 14h30, no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, e diante da situação apresentada e com o objetivo de buscar soluções para os problemas identificados, além de promover discussões construtivas que possibilitem a formulação de encaminhamentos e a elaboração de propostas legislativas imediatas sobre o tema, foi solicitado o convite às instituições e personalidades relevantes para participarem da audiência pública. O evento visa reunir diferentes perspectivas e contribuir para a tomada de decisões eficazes e a criação de soluções adequadas para a questão em pauta.



Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Daiane Mendonça | Assessoria Parlamentar