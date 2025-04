Delegado Lucas é eleito vice-presidente da Comissão de Justiça e Segurança Pública da UNALE

O deputado estadual Delegado Lucas (PP) foi eleito, nesta semana, vice-presidente da Comissão de Justiça e Segurança Pública da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE). A comissão tem o objetivo de debater a segurança pública em âmbito nacional, promovendo a integração de ideias e projetos legislativos para aprimorar o setor.



Segundo a UNALE, a presidência da comissão passa a ser do deputado estadual Comandante Dan (Podemos), do Amazonas. Já Lucas Torres, da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), fica na vice-presidência. “Já atuamos no Parlamento Amazônico como secretário de segurança e também como vice-presidente da Comissão de Segurança da Alero. Agora, levamos nossa vivência como operador de segurança, delegado de polícia e parlamentar para colaborar com a UNALE nessa importante missão”, destacou o deputado Delegado Lucas após a oficialização do novo cargo.



Criada em 2012, a Comissão de Segurança da UNALE passou a incorporar o termo Justiça em 2022, ampliando seu escopo de atuação. A comissão tem como foco a elaboração de estudos, proposição de novos planejamentos estratégicos e acompanhamento de projetos de interesse da segurança pública junto ao Congresso Nacional.



De acordo com o deputado Delegado Lucas, integrar a diretoria da comissão reforça o compromisso de Rondônia com a segurança e amplia a participação do estado nas discussões nacionais sobre o tema. “Meu objetivo é contribuir ativamente para o desenvolvimento de políticas públicas que fortaleçam as forças de segurança e promovam melhorias efetivas no combate à criminalidade”, finalizou.



Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar