Durante a LAAD, deputado Delegado Lucas anuncia R$ 300 mil em emendas para a PM

Diretamente da LAAD, a maior feira de segurança da América Latina, o deputado estadual Delegado Lucas (PP) anunciou a destinação de R$ 300 mil em emendas parlamentares para a Polícia Militar de Rondônia. A divulgação aconteceu nesta quinta-feira (3) e, de acordo com o parlamentar, o investimento será dividido de forma estratégica na corporação.



Dos recursos a serem repassados neste ano, R$ 100 mil vão para o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), R$ 100 mil para o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTRAN) e R$ 50 mil para o Batalhão de Policiamento Tático de Ações Rápidas (BPTAR).



Ao lado do Comandante-Geral da PM, Coronel Régis Braguin, o deputado estadual destacou a importância de reforçar o aparelhamento das forças de segurança do Estado. “Reafirmamos nosso compromisso com aqueles que protegem Rondônia. Esse recurso será fundamental para garantir melhores condições de trabalho aos nossos policiais e, consequentemente, mais segurança à população”, declarou o Delegado Lucas.



Segundo explicou o Comandante-Geral da PM, a emenda será utilizada na aquisição de armamentos modernos para os batalhões, com a compra de pistolas P10-C, conhecidas pela alta qualidade e grande capacidade de disparos. “Esse reforço será essencial para equipar os policiais com ferramentas mais eficientes no combate ao crime”, diz.



Nos últimos dois anos, os investimentos destinados pelo deputado Delegado Lucas à Polícia Militar já ultrapassam R$ 1,5 milhão. “Seguimos firmes no propósito de fortalecer nossas forças de segurança, garantindo que nossos policiais tenham equipamentos de ponta para atuar com ainda mais eficácia”, afirmou.



O que é a LAAD?



A LAAD Security, evento em que foi feito o anúncio do repasse do recurso, reúne especialistas e autoridades da segurança pública e privada para debater avanços tecnológicos e inovações no setor. A feira aconteceu nesta semana no Rio de Janeiro.

Segundo o parlamentar, a participação de Rondônia no evento reforça o compromisso do estado em buscar soluções modernas e eficazes para o combate à criminalidade.



Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Fernando Mendes | Assessoria Parlamentar