Deputado Luís do Hospital leva demandas dos servidores do DER ao vice-governador

O deputado estadual Dr. Luís do Hospital, acompanhado pelo presidente do Sindicato dos Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (Sinder), Manoel de Almeida, e por outros membros da diretoria do sindicato, reuniu-se com o vice-governador de Rondônia, Sérgio Gonçalves, na sede da Vice-Governadoria, em Porto Velho.



O encontro, realizado na última terça-feira (1º), teve como objetivo tratar de assuntos pertinentes à categoria dos servidores do DER, buscando melhorias e soluções para as demandas apresentadas pelo sindicato.



Durante a reunião, foram discutidas questões relacionadas às condições de trabalho, planos de carreira e valorização dos profissionais que atuam no DER. O deputado Luís do Hospital ressaltou a importância do diálogo entre o governo estadual e os representantes dos servidores para promover um ambiente de trabalho mais eficiente e satisfatório.



O vice-governador Sérgio Gonçalves demonstrou receptividade às pautas apresentadas e comprometeu-se a analisar as reivindicações, buscando alternativas que atendam às necessidades dos servidores do DER, sempre alinhadas às possibilidades e diretrizes do governo estadual.



O apoio do deputado Luís do Hospital aos servidores do DER reafirma seu compromisso com a valorização dos servidores públicos de Rondônia, o fortalecimento das instituições representativas e a garantia de serviços de qualidade à população.



Também participaram da reunião os vereadores Schmidt Patroleiro (MDB–Jaru) e Celiandro Marrom (PSD–Jaru), reforçando o apoio das lideranças municipais às demandas da categoria.



Texto: Diana Braga | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar