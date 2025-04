Prefeitura de Porto Velho atua na recuperação de pontes e estradas no distrito de Rio Pardo

O distrito de Rio Pardo, localizado a aproximadamente 160 km de Porto Velho, foi afetado pelas fortes chuvas do inverno amazônico, resultando na destruição de 15 pontes e comprometendo o acesso e transporte da região. Diante dessa situação, a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) mobilizou equipes para a recuperação emergencial das estruturas.

Atuando de forma ininterrupta, as equipes da Semagric conseguiram recuperar todas as pontes danificadas. A equipe de vistoria percorreu os locais afetados e constatou a execução dos serviços, essenciais para garantir o escoamento da produção local e a mobilidade da população. O solo arenoso e o alto volume de afloramento de água agravam os impactos das chuvas na região, tornando fundamental a ação rápida da Prefeitura.

Equipe de vistoria percorreu os locais afetados e constatou a execução dos serviços

A agricultora familiar Rosalina Aparecida Lechinsqi, que trabalha com produção de leite, destacou a importância do trabalho realizado. "As máquinas da Semagric estão ajudando muito com a manutenção das estradas, garantindo o acesso das famílias e a continuidade da nossa produção", afirmou.

Na Linha 2, a ponte destruída em fevereiro foi reconstruída em apenas dois dias, restabelecendo o acesso para cerca de 60 famílias. Na Linha 3, a ponte foi refeita com madeira e cascalho, possibilitando que produtores rurais retomassem o escoamento da produção de leite. A Linha 13 também recebeu atenção especial com a recuperação da ponte sobre o rio Jatuarana, essencial para as famílias da agricultura familiar.

O produtor rural Aroldo de Oliveira Laurindo ressaltou a relevância dessas intervenções. "Sem essas melhorias, ficamos isolados, impossibilitados de trabalhar e transportar nossa produção. A ação rápida da Prefeitura nos trouxe tranquilidade", declarou.

Semagric conseguiram recuperar todas as pontes danificadas O chefe de equipe de Rio Pardo, Orly Nascimento, enfatizou a complexidade do trabalho. "Temos 800 km de estradas vicinais na região, e as chuvas causam grandes estragos. Nossa equipe está empenhada para minimizar os impactos e garantir que as famílias possam transitar com segurança", disse.

Além dessas obras, a Linha 14 teve sua ponte totalmente refeita, enquanto na Linha Quatozinha foram reconstruídas duas pontes. Na Linha Eletrônica, foi realizada a elevação da estrada e a instalação de quatro linhas de manilhas no rio Corinthians, restabelecendo o acesso ao município de Alto Paraíso. No setor chacareiro de Rio Pardo, os antigos bueiros de madeira foram substituídos por manilhas, reforçando a infraestrutura da região.

O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, reforçou o compromisso da Prefeitura com a população rural. "Nosso objetivo é garantir que os moradores de Rio Pardo tenham condições adequadas de mobilidade e escoamento da produção. Seguiremos trabalhando incansavelmente para manter as estradas e pontes em boas condições", afirmou.

Texto:Jean Carla Costa

Foto:Jean Carla Costa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)