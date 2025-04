Prefeitura de Porto Velho promove educação ambiental nas escolas da zona rural

Alunos das escolas municipais localizadas na zona rural de Porto Velho estão participando das atividades do projeto “Mãos que Protegem”, iniciativa da Prefeitura, que por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), que está ministrando palestras e atividades lúdicas com o objetivo de promover a educação ambiental.

A ideia é a realização de atividades pedagógicas com temas ecossistêmicos, despertando o senso reflexivo e criativo para estímulo de mudanças comportamentais da criança, tornando-os multiplicadores na família e cidadãos mais responsáveis pelo ambiente em que vivem.

Abordando o tema “Queimadas”, a equipe da Sema, na quinta-feira (3), esteve na EMEIF Francisco José Chiquilito Coimbra Erse, localizada à Estrada 28 de Novembro, KM 42, Aliança, zona rural de Porto Velho, onde os palestrantes Cleovania Pontes e Wildejane Alves, mais o animador Lucas Sales, falaram dos impactos ambientais causados pelas queimadas e também incentivar ações preventivas.

A atividade contou com momentos lúdicos e educativos, incluindo jogos interativos para envolver as crianças no aprendizado. No final, foi realizada uma dinâmica com perguntas e respostas sobre os temas abordados na palestra. As crianças que participaram ganharam brindes, tornando a experiência ainda mais divertida e incentivando a assimilação do conhecimento.

A diretora da unidade, Márcia Oliveira Melo e Silva, agradeceu e disse que gostaria de expandir para outros alunos do horário da tarde, pois considerou valiosa a colaboração em parceria com educação ambiental e valiosa para os estudantes.

De acordo com a diretora do Departamento de Gestão de Políticas Ambientais (DGPA) da Sema, Joana Aurélia de Oliveira, é essencial a presença da educação ambiental na zona rural, onde esta inclusão não apenas promove a conscientização sobre questões ambientais, mas fortalece a formação cidadã dos estudantes, permitindo a compreensão do seu papel na preservação do meio ambiente, mesmo diante das limitações de tempo.

Para o prefeito Léo Moraes, projetos como o “Mãos que Protegem” têm sido fundamentais para incentivar e despertar nos jovens estudantes atitudes voltadas para a preservação. “Com o conteúdo de palestras, cartilhas com orientações, rodas de conversa e atividades lúdicas, como jogos e gincanas, estamos formando crianças e adolescentes para atuarem como agentes multiplicadores, conhecendo a importância da preservação do meio ambiente”, afirmou.

As ações iniciaram no mês de março e estão agendadas até dezembro de 2025, contando com a parceria da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), entre outros parceiros.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:Anaor Anjos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)