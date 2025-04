Comissão da Câmara faz homenagem ao Dia Nacional do Sistema Braille, celebrado em 8 de abril

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados promove, na terça-feira (8), audiência pública sobre Dia Nacional do Sistema Braille, comemorado em 8 de abril. O debate atende a pedido do presidente do colegiado, deputado Duarte Jr. (PSB-MA), e será realizado às 13 horas, no plenário 13.

O parlamentar destaca que o sistema braille representa um grande avanço na acessibilidade, permitindo que milhões de brasileiros com deficiência visual tenham acesso à leitura, à escrita e, por conseguinte, à educação e à informação de forma autônoma.

"Apesar da importância desse sistema, ainda existem desafios significativos em relação ao acesso ao braille no Brasil. A falta de materiais didáticos em braille, a escassez de recursos em muitas instituições de ensino e a ausência de políticas públicas adequadas para promover a inclusão efetiva das pessoas cegas ou com baixa visão são questões que precisam ser debatidas e enfrentadas com urgência", afirma o parlamentar.

Para ele, impulsionar a criação de políticas públicas que promovam o acesso à educação inclusiva, ao emprego, à cultura e à informação para as pessoas com deficiência visual, utilizando o sistema braille é ferramenta essencial para a sua inclusão plena na sociedade.