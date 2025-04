Senado vai comemorar Dia do Físico e Dia Nacional da Ciência

O Senado vai celebrar o Dia do Físico e o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico. Requerimentos com esse objetivo foram aprovados nesta terça-feira (1º). Ambos são de autoria do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP).

O Dia do Físico é comemorado em 19 de maio e é uma referência ao chamado "Ano Miraculoso" de Albert Einstein: em 1905, ele publicou quatro artigos científicos de grande impacto, incluindo o que trata da Teoria da Relatividade.

“Comemorado anualmente, o Dia Nacional do Físico é uma oportunidade para escolas, universidades e instituições científicas promoverem eventos, palestras e atividades que destaquem a importância da física no dia a dia da população”, assinalou Pontes.

Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico

Celebrado em 8 de julho, o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico foi instituído pela Lei 10.221/2001 e pela Lei 11.807/2008 . A data foi escolhida para homenagear a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que foi criada em 8 de julho de 1948.

Pontes destacou que a SBPC desempenha um papel crucial no fomento à ciência e à tecnologia ao promover ações para o avanço dos sistemas nacionais de pesquisa e desenvolvimento.

“A celebração se faz importante, pois possibilita chamar a atenção para a produção científica do país, divulgar os estudos científicos para a sociedade, estimular o interesse dos jovens para ciência, reconhecendo o trabalho do pesquisador científico como missão em prol da melhoria da sociedade”, ressaltou ele.