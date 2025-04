Paim relata impactos de temporal no RS e destaca investimentos federais na reconstrução

O senador Paulo Paim (PT-RS), em pronunciamento nesta terça-feira (1), manifestou preocupação com os danos provocados pela forte tempestade que atingiu Porto Alegre e diversas cidades do Rio Grande do Sul. O temporal causou alagamentos em várias ruas, interrupção no fornecimento de energia elétrica e queda de árvores na capital gaúcha.

Paim relatou momentos de tensão vividos durante a tempestade. Destacou uma situação crítica ocorrida com o Trensurb, sistema de metrô que liga Porto Alegre a Novo Hamburgo. Segundo o parlamentar, o trecho entre Porto Alegre e Canoas ficou paralisado, gerando pânico entre os passageiros.

— Estava no meu apartamento e comecei a receber telefonemas de Canoas. O que aconteceu? O Trensurb, metrô gaúcho, que liga Porto Alegre a Novo Hamburgo, ficou parado no trecho Porto Alegre-Canoas, trancado, e as pessoas em desespero. Deu um tipo de circuito, as portas não se abriam e criou-se uma situação de pânico. Felizmente, eu — e não somente eu —, inúmeras pessoas fizeram contato, e a segurança do Trensurb tomou as providências necessárias; as portas foram abertas manualmente, e os passageiros então puderam, de ônibus, se deslocar para a sua região de moradia — relatou.

O senador também relembrou as dificuldades enfrentadas no Rio Grande do Sul em 2024 e destacou o apoio do governo federal na recuperação do estado. Segundo ele, o governo Lula tem investido recursos significativos para mitigar os impactos das catástrofes naturais e garantir assistência às regiões afetadas.

— Foram R$ 141,5 bilhões destinados às medidas de reconstrução, desoneração, incentivos e outras ações em diversas áreas, visando à recuperação do meu estado, ou do nosso estado, devastado por enchentes em maio de 2024. As consequências, sofremos até hoje. Mas esse valor foi fundamental. Esse valor foi anunciado depois de um balanço feito pela Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Recursos, como o Auxílio Reconstrução, já somam R$ 2,1 bilhões, beneficiando 429 mil famílias gaúchas — afirmou.

Paim reforçou a necessidade de políticas públicas mais robustas e planejadas para enfrentar situações de emergência climática. Ressaltou que a preparação e a prevenção são fundamentais para garantir a segurança da população em eventos extremos como o ocorrido.