Kajuru defende intensificar atuação federal no combate ao crime organizado

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) defendeu, nesta terça-feira (1º), maior protagonismo da União no enfrentamento ao crime organizado no Brasil. Ele cobrou avanços na proposta de emenda à Constituição ( PEC 45/2023 ), que prevê a incorporação do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) à Constituição e maior articulação entre as esferas de governo. Kajuru destacou que o projeto está sendo negociado há quase um ano e disse que a centralização da coordenação das ações pela União é necessária diante do crescimento do crime transnacional.

— O crime está organizado. Precisamos, urgentemente, organizar também como combatê-lo. Não podemos mais ficar a ver navios enquanto os criminosos usam submarinos para traficar drogas — advertiu.

O parlamentar citou como exemplo da gravidade da situação a apreensão de seis toneladas e meia de cocaína em um submarino que saiu do litoral brasileiro com destino à Europa. Segundo Kajuru, há suspeitas de envolvimento do PCC e de máfias italianas no tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro no país.

— A constatação de que máfias italianas estão usando o Brasil para lavar dinheiro do tráfico de drogas com a ajuda de facções criminosas nativas é mais um atestado do nosso insucesso no combate ao crime organizado — afirmou.