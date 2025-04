Centro de Convivência do Idoso recebe mutirão de limpeza e revitalização

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) e da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), realizou um mutirão de serviços de manutenção e revitalização no Centro de Convivência do Idoso (CCI), localizado à avenida Mamoré, bairro Cascalheira, em Porto Velho.

A ação teve o objetivo de melhorar e tornar o ambiente mais seguro e acolhedor para os frequentadores, proporcionando mais conforto e bem-estar aos idosos que utilizam o local para suas atividades diárias. As equipes fizeram a poda das árvores, incluindo as da calçada, além do deslocamento e a roçagem da grama. Também foi feita a coleta de resíduos e a limpeza geral do espaço.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Vinícius Miguel, ressaltou a importância da iniciativa. “Nosso compromisso é garantir espaços públicos bem cuidados e acessíveis para toda a população. O Centro de Convivência do Idoso é um local fundamental para o bem-estar da terceira idade, e essa revitalização reforça nosso compromisso em proporcionar um ambiente mais seguro e agradável para os idosos”.

“O mutirão realizado no CCI, em parceria com Sema, foi fundamental para promover um ambiente mais acolhedor e seguro para os idosos. Essas ações não apenas melhoram a infraestrutura do local, mas incentivam a participação comunitária, fortalecendo o senso de responsabilidade coletiva e integração social. Além disso, contribuem para a saúde e bem-estar dos frequentadores, prevenindo problemas relacionados ao acúmulo de resíduos e à falta de manutenção”, disse a secretária da Semasf, Lucília Muniz de Queiroz.

Conforme o prefeito Léo Moraes, o trabalho conjunto das equipes reforça o compromisso da Prefeitura com a qualidade dos espaços públicos e a valorização da terceira idade, promovendo um ambiente mais saudável e acolhedor para os munícipes.

“O Centro de Convivência do Idoso é um espaço importante para a socialização e o bem-estar dos idosos em Porto Velho, oferecendo atividades recreativas, culturais e educacionais. Estamos comprometidos em manter o Centro em boas condições para garantir a qualidade de vida dos idosos, que merecem toda a nossa atenção”, afirmou o prefeito.

Texto:Humberto Oliveira

Fotos:Sema

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)