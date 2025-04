Município realiza palestra de capacitação sobre Segurança no Trânsito para operadores de máquinas pesadas e motoristas de veículos oficiais

A Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), promoveu na última sexta-feira (28) uma importante palestra de capacitação sobre segurança no trânsito, voltada para operadores de máquinas pesadas e motoristas de veículos oficiais. O evento, que teve como foco o reforço de boas práticas no trânsito e no ambiente de trabalho, aconteceu no auditório da própria secretaria e reuniu servidores de máquinas pesadas e de veículos oficiais.

Durante o encontro, os participantes receberam orientações sobre a importância da segurança, tanto nas vias urbanas quanto rurais, além de dicas práticas para a condução segura de máquinas pesadas e veículos oficiais. A palestra teve como objetivo conscientizar os motoristas sobre sua responsabilidade no trânsito e a necessidade de operar de forma segura, seja nas vias da cidade ou nas áreas rurais.

Ruimar Pereira, vice-diretor da Escola Pública de Trânsito destacou o impacto da capacitação para os profissionais. "O nosso objetivo foi realizar um trabalho de conscientização, onde pudemos alertar os motoristas sobre a importância deles para o trânsito e como utilizar essas máquinas com segurança nas vias urbanas e rurais. O pessoal aqui nos recebeu de forma positiva, contribuiu bastante com a palestra e isso é muito bom", explicou Pereira.

A Semob reforçou seu compromisso com a segurança no trabalho e no trânsito, enfatizando que, além de oferecer capacitação, a secretaria visa garantir que todos os envolvidos no processo de mobilidade urbana atuem de forma responsável e segura.

A ação é mais um passo para fortalecer o compromisso da Prefeitura em promover um ambiente de trabalho mais seguro para todos, ao mesmo tempo, em que assegura a proteção de motoristas, pedestres e demais usuários das vias públicas da cidade.

Texto:Thaís Alves

Foto:Thais Alves

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)