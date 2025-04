Prefeitura realiza o evento Juventude Empreendedora para incentivar o jovem a empreender

A Prefeitura de Porto Velho, por meio do Departamento de Políticas Públicas para a Juventude (DPPJ) da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), realizará, no próximo dia 8 de abril, no Teatro Banzeiros, às 14h15, o evento Juventude Empreendedora. Evento será voltado para jovens de 16 a 30 anos, com interesse em empreendedorismo.

Encontro objetiva capacitar e instruir jovens para o empreendedorismo, a busca do primeiro negócio ou desenvolvimento dele. Principais temas: Qual o primeiro passo?; Definindo o seu nicho, produto/serviço; Como abrir o Microempreendedor Individual (MEI); Redes sociais e como elas podem alavancar o seu negócio; Atendimento ao cliente e vendas.

Quatro palestras vão compor as exposições do Juventude Empreendedora, com 30 minutos cada. Dois palestrantes nos primeiros horários, e os dois últimos após o intervalo. O encerramento está previsto para as 17h.

Marcos Coimbra disse que “ao aprender sobre empreendedorismo, os jovens desenvolvem competências práticas, como resolução de problemas, planejamento e adaptação às mudanças. Essas habilidades não apenas os capacitam a iniciar seus próprios negócios, mas também os tornam profissionais mais preparados e proativos, mesmo em carreiras tradicionais”.

Interessados em participar do Juventude Empreendedora devem inscrever-se no link .

Informações sobre o evento pelo e-mail: [email protected].



Texto:Adaides Batista

Foto:Leandro Morais/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)