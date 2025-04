Jean Mendonça participa da entrega de equipamento e assume compromisso com mais recursos para agricultores de Espigão do Oeste

O deputado estadual Jean Mendonça (PL) esteve presente na Associação dos Produtores Rurais Beira Rio (ASPRORIO), em Espigão do Oeste, para a entrega de uma carretinha agrícola que irá beneficiar dezenas de famílias daquela localidade. O evento contou com a participação dos vereadores Professor Hermes, Severino Schulz e Genezio Mateus, além do presidente da associação, Tião, e agricultores locais.



Durante a entrega da carretinha, Mendonça assumiu o compromisso de também disponibilizar recursos para a compra de um trator e uma ensiladeira, equipamentos necessários para o transporte de insumos, colheita e materiais, visando facilitar o trabalho no campo e melhorar a produção rural.



Localizada na Estrada Linha 05, Km 45, St 03, na Comunidade Cristo Rei, a ASPRORIO tem se destacado pelo apoio aos produtores rurais da região. O vereador Professor Hermes ressaltou a importância da parceria com o deputado Jean Mendonça: Agradecemos ao deputado pelo trabalho em prol do desenvolvimento de Espigão do Oeste, especialmente dos agricultores. Os vereadores Severino Schulz e Genezio Mateus também destacaram a atuação do parlamentar na liberação de investimentos para o município. Sempre que levamos as demandas da comunidade, o deputado busca soluções. Isso mostra seu compromisso com Espigão, tanto na cidade quanto na área rural, afirmou Schulz.



Jean Mendonça reforçou seu compromisso de trabalhar para valorizar os produtores rurais, garantindo infraestrutura e melhores condições para o crescimento da agricultura local. O deputado se colocou à disposição para continuar trabalhando em parceria com os vereadores e os agricultores, visando o desenvolvimento da produção em Espigão do Oeste.