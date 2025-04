Mais de 130 vagas de emprego estão disponíveis esta semana no Sine Municipal

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), por meio do Sine Municipal de Porto Velho, divulgou nesta segunda-feira (31) oportunidade com 132 vagas de emprego no mercado de trabalho. Entre elas, 28 vagas de nível superior, 79 para nível médio, 16 para fundamental, uma para curso técnico/profissionalizante, seis para pessoas sem instrução de escolaridade e duas para Pessoas com Deficiência (PcD).

As vagas são: Psicólogos (20); Fonoaudiólogos (4); 1 Biomédico (1); Farmacêutico (1); Assistente Administrativo (1); Educador Social (1); Vendedores Externos (porta a porta) (40); Atendente Comercial (9); Técnico MultSkill (8); Representantes de Vendas (7); Ajudante de Suporte Técnico (6); Vendedores Internos (3); Operador de Atendimento (1); Atendente Comercial - Setor PJ (2); Vendedor Líder (1); Auxiliar de Escritório (1); Promotor de Vendas (1); Vendedores Externos (5); Mecânicos (2); Torneiro Mecânico (2); Auxiliar Administrativo (1); Repositor (1); Serviços Gerais (1); Cozinheira (1); caseiro(1); forneiro (1); auxiliar de padeiro (1); analista de logística (1); mecânico (2); auxiliar de mecânico (2); Músico Percussionista (1); Auxiliar de Estoque (1); Auxiliares Administrativo PcD (2).

O munícipe interessado deve cadastrar seu currículo junto ao Sine, que funciona em duas unidades: na rua General Osório, 81, Centro, ou na Praça CEU, Antônio Fraga Moreira, bairro JK. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. Mais informações: (69) 3901-6414/ (69) 3901-6409.



Texto: André Oliveira

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)