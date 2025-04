Rio Madeira registra 16,60 metros e se aproxima da cota de inundação

>

Cota de enchente é de 17 metros

Na manhã desta terça-feira (1º), o rio Madeira atingiu a marca de 16,60 metros em seu nível, apresentando uma elevação de 7 centímetros durante a madrugada, que registrou uma intensa chuva no perímetro da capital rondoniense.

Porto-velhenses afetados pela cheia do rio Madeira podem acionar a Defesa Civil De acordo com dados apontados pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), o cenário de risco para alguma espécie de catástrofe ambiental por conta da cheia do rio Madeira é moderado, porém, já está sinalizada previsão de chuva até meados de abril, ou conforme as variações da natureza.

"Todo esse fenômeno gera uma preocupação para as comunidades e também pela Defesa Civil, não podemos minimizar a natureza, mas sim maximizar a prevenção e proteção das comunidades mais afetadas", disse o coordenador da Defesa Civil, Marcos Berti.

Recomendação é não transitar em locais alagados e evitar contato com a rede elétrica

Vale destacar que as recomendações às comunidades mais afetadas pela cheia, como não transitar em locais alagados ou de risco, evitar contato com a rede elétrica e buscar locais mais altos, seguem valendo.

Por determinação do prefeito Léo Moraes, o rio Madeira segue sendo monitorado pela Sala de Situação, que atua por uma ação integrada coordenada pela Defesa Civil e Gabinete Militar Municipal.

As ações de mitigação dos impactos da cheia do rio Madeira seguem contínuas e com o apoio do setor produtivo. Os porto-velhenses afetados pela cheia do rio Madeira podem acionar a Defesa Civil através do telefone 199.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)