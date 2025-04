Inspeção do TCE-RO e MPC-RO aponta melhorias nas Unidades Básica de Saúde de Vilhena

O município de Vilhena recebeu, nesta semana, a visita de uma equipe do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) e do Ministério Público de Contas (MPC-RO) para fiscalizar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Industrial e Afonso Mansur. A ação faz parte de uma ampla operação do TCE-RO nos municípios do Cone Sul e em outras regiões do Estado, como a Zona da Mata.

A inspeção teve como foco a verificação do armazenamento e fornecimento de medicamentos, da quantidade de profissionais de saúde, da oferta de exames conforme as necessidades emergenciais e da qualidade do atendimento prestado à população.

Em vídeo divulgado pelo TCE-RO nas redes sociais, pacientes das unidades destacaram os avanços na área da saúde. A dona de casa Fabiana Lopes da Silva elogiou o atendimento na UBS Industrial: “O atendimento é excelente. O Tribunal de Contas tem que continuar fiscalizando.” Já a coordenadora da unidade, Maria Tavares, ressaltou as melhorias estruturais: “Aqui era horrível: goteira, falta de energia. Agora tudo mudou, parece um sonho”, disse.

O secretário-geral de Controle Externo do TCE-RO, Marcus Cézar Filho, também avaliou positivamente a infraestrutura, a organização e a cobertura dos serviços prestados, que seguem as diretrizes técnicas do setor de saúde. “As primeiras impressões aqui, na UBS Industrial, foram excelentes. A parte relacionada à limpeza, ao mobiliário, aos insumos e ao atendimento médico está muito boa”, destacou.

Ainda em Vilhena, os representantes do TCE-RO e do MPC-RO participaram de uma reunião com a gestão municipal na Prefeitura, reforçando a parceria institucional para o fortalecimento das políticas públicas de saúde.