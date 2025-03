Prefeitura mobiliza setor produtivo para reduzir impactos da cheia do rio Madeira

O avanço das águas do rio Madeira no perímetro urbano de Porto Velho e dentro das comunidades ribeirinhas vem mobilizando a Prefeitura, através da instalação de uma Sala de Situação montada por meio de um sistema de comando de operações e incidentes da Defesa Civil.



Para prevenção, segurança e garantia do bem-estar da população que atualmente se encontra em situação de vulnerabilidade por conta do período intenso de chuvas, esse sistema de operações atua em uma ação integrada que reúne todas as secretarias municipais.



Além do secretariado, a Sala de Situação conta com a participação de servidores do Governo de Rondônia, como policiais e bombeiros militares, que estão à disposição das ações de apoio às comunidades afetadas com o avanço da água.



SETOR PRODUTIVO



Na manhã desta segunda-feira (31), o prefeito Léo Moraes reuniu a equipe da Sala de Situação com membros do setor produtivo da capital rondoniense para articular alianças e estratégias integradas para mitigar os impactos da cheia dentro das comunidades mais afetadas.



Prefeito destacou a importância da união de esforços para ajudar as comunidades mais afetadas Conforme o prefeito Léo Moraes, a integração entre a Prefeitura de Porto Velho, Governo do Estado e representantes do setor privado é de extrema importância para que se evitem tragédias e garanta a integridade das comunidades afetadas.



"Estamos atuando com todo o engajamento necessário para dar celeridade às ações de prevenção, com foco no atendimento das comunidades em situação de maior vulnerabilidade, para isso é necessária a participação de toda a comunidade no apoio a essas famílias", relatou o prefeito Léo Moraes.



As ações seguem contínuas durante todo o mês de abril, quando as chuvas devem começar a reduzir. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento de Enchentes (Cemaden), até o momento não há previsão de catástrofe natural em decorrência da cheia do rio Madeira.



Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:José Carlos



Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)