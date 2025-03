Prefeitura fiscaliza obra noturna de reparo asfáltico e reforça exigência de qualidade nos serviços

A Prefeitura de Porto Velho segue avançando nas ações de fiscalização e melhoria da infraestrutura urbana. Na noite de sábado (29), o prefeito Léo Moraes esteve presente na rua Pau Ferro, no bairro Cohab, zona Sul da cidade, acompanhando de perto os serviços de manutenção asfáltica, realizados com apoio do Governo do Estado de Rondônia.

A atividade integra uma série de medidas adotadas pela atual gestão para assegurar que obras que envolvam cortes no pavimento sejam executadas com planejamento, qualidade e menor impacto possível para a população.

Desde o início do mês, a Prefeitura estabeleceu novas regras para esse tipo de intervenção: estão suspensos os cortes em vias asfaltadas que não estejam acompanhados de cronograma definido, e em vias com grande fluxo de veículos, os serviços devem ser realizados prioritariamente no período noturno, com o objetivo de minimizar transtornos ao trânsito.

Prefeitura reafirma seu compromisso com a melhoria da infraestrutura urbana De acordo com o secretário estadual de Obras e Serviços Públicos (Seosp), Elias Resende, a realização das obras à noite visa justamente reduzir impactos à população, ao mesmo tempo em que proporciona mais segurança e qualidade na execução dos trabalhos.

“Agora é simples: a empresa cortou o asfalto? Vai ter que reparar com qualidade. Acabou a história de tampar de qualquer jeito e a Prefeitura aceitar. Fez mal feito? Vai ter que refazer ou então vai levar multa pesada", afirmou o prefeito Léo Moraes durante a fiscalização.

A operação contou com estrutura de iluminação fornecida pela Prefeitura, além do apoio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), que organizou o tráfego no local, garantindo segurança aos trabalhadores e à população.

Operação noturna conta com estrutura de iluminação fornecida pela Prefeitura É importante destacar que os serviços emergenciais realizados pela Caerd, voltados à garantia do abastecimento de água para a população, seguem autorizados, desde que cumpram os procedimentos estabelecidos pela Lei Municipal nº 2.177/13, que trata dos prazos e obrigações para a recomposição do asfalto, evitando prejuízos à população.

Com essas ações, a Prefeitura de Porto Velho reafirma seu compromisso com a melhoria da infraestrutura urbana e com a valorização do espaço público, com gestão, planejamento e cobrança de resultados.

Texto:Leandro Morais

Fotos:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)