Projeto Cidadania em Movimento realiza mais de 900 atendimentos em Nova Mutum e Jaci-Paraná

O projeto “Cidadania em Movimento”, da Prefeitura de Porto Velho, realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), esteve nos distritos de Nova Mutum e Jaci-Paraná no sábado (29) e no domingo (30), com 960 atendimentos de serviços essenciais à população das duas localidades.

O projeto Cidadania em Movimento tem como objetivo principal aproximar a administração pública da população, oferecendo serviços essenciais gratuitos, como emissão de documentos (RG, Cadastro Único), atendimentos de saúde, entre outros.

Iniciativa conta com a colaboração de diversas secretarias municipais e parceiros estaduais e federais No sábado (29) a ação social foi realizada no distrito de Nova Mutum em dois locais: na Unidade Básica de Saúde (UBS), com os atendimentos de saúde, e na Escola Nossa Senhora de Nazaré, com os demais atendimentos. Em Jaci-Paraná a ação social foi realizada na Escola Cora Coralina. Os atendimentos foram realizados das 8h às 16h30.

“O próximo projeto Cidadania em Movimento será de 25 a 28 de abril no distrito de União Bandeirante. A iniciativa conta com a colaboração de diversas secretarias municipais e parceiros estaduais e federais, promovendo cidadania e facilitando o acesso a serviços essenciais gratuitos”, informou a secretária da Semasf, Lucília Muniz de Queiroz.

Texto:Adaides Batista

Fotos:Rosinaldo Machado

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)