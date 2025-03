Prefeito Léo Moraes visita maior centro de atendimento ao autismo da América Latina e se inspira para avanços em Porto Velho

Em uma agenda marcada pela sensibilidade e compromisso com a inclusão, o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, visitou na última semana a Casa do Autista, localizada em Balneário Camboriú (SC), reconhecida como o maior complexo da América Latina dedicado ao atendimento gratuito e especializado de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A visita técnica teve como principal objetivo conhecer de perto uma política pública que deu certo e buscar inspiração para novas ações na capital rondoniense. “A gente quer aprender com quem faz acontecer. O que vimos aqui é um exemplo de acolhimento, eficiência e amor. Porto Velho tem muito a avançar nessa área, e nosso compromisso é caminhar com responsabilidade, respeito e inclusão”, afirmou o prefeito.

Prefeito Léo Moraes percorreu cada espaço da unidade Inaugurada em junho de 2024, a Casa do Autista de Balneário Camboriú é referência nacional no atendimento a crianças com TEA. O complexo ocupa uma área de 3,8 mil metros quadrados, no bairro dos Municípios, e teve investimento superior a R$ 6 milhões.

O centro atende diariamente até 200 crianças com idades entre 3 e 12 anos, diagnosticadas com autismo nos níveis 1 ou 2. Os atendimentos são voltados exclusivamente para moradores da cidade e acontecem em uma estrutura moderna, lúdica e adaptada para oferecer estímulos neurossensoriais de forma segura e acolhedora.

Um dos pontos que mais chamou atenção foi o maior jardim neurossensorial da América Latina Durante a visita, o prefeito Léo Moraes percorreu cada espaço da unidade: do consultório ao parquinho. Um dos pontos que mais chamou atenção foi o maior jardim neurossensorial da América Latina, projetado para estimular os sentidos das crianças de maneira divertida e terapêutica.

A Casa também oferece atendimento multiprofissional com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, entre outros especialistas, e a estrutura inclui ainda sala de informática, sala de música e arte, psicomotricidade e uma sala multissensorial com tecnologia 3D, iluminação especial e superfícies com texturas variadas.

Centro atende diariamente até 200 crianças com idades entre 3 e 12 anos "É emocionante ver como uma política pública pode ser tão eficiente e, ao mesmo tempo, humana. Tudo aqui é feito pensando na criança e na família. É esse olhar que queremos levar para Porto Velho”, destacou Léo Moraes.

A Prefeitura de Porto Velho estuda, a partir da visita, a implantação de um projeto que atenda de forma especializada as crianças com TEA na capital. A experiência vivenciada em Balneário Camboriú será usada como base para inspirar um modelo que respeite a realidade local, mas com os mesmos princípios de acolhimento, dignidade e cuidado.

A Prefeitura reafirma o compromisso de seguir investindo em políticas públicas inclusivas, que transformam realidades e garantem os direitos de todas as crianças e famílias.

Texto:Leandro Morais

Fotos:Anderson Parente

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)