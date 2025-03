Prefeitura recebe doação de mais de 600 metros cúbicos de madeira

Na última semana, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) fez uma doação importante para a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretária Municipal de Obras e Pavimentação (Semob): são 633 metros cúbicos de madeira.

Com essa doação, o objetivo e usar o material em obras para mais melhorias na cidade. A madeira ficará armazenada no pátio da Semob, à disposição de todas as secretarias do município, que poderão utilizá-la sempre que necessário para a execução de obras na cidade, infraestrutura e outras ações que precisem do material.

A doação visa facilitar o andamento de obras essenciais para a população porto-velhense, de forma sustentável e com uso responsável dos recursos naturais. Com essa ação, a Prefeitura de Porto Velho ganha um importante material para suas obras e segue no compromisso de garantir mais segurança e infraestrutura para a cidade.

Texto:Thaís Alves

Foto:Thaís Alves

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)