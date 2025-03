Prefeitura inicia nova etapa da Operação Cidade Limpa com conscientização da população

o último final de semana, a Prefeitura de Porto Velho promoveu uma ação de conscientização da população durante a realização de um pit-stop educativo que abordou os porto-velhenses sobre a importância da Operação Cidade Limpa, que já recolheu quase 50 mil de toneladas de lixo das ruas da cidade.

O pit-stop aconteceu no sábado (29), no cruzamento das avenidas Rio Madeira e Calama, região com um fluxo intenso de veículos, e é parte da nova etapa do projeto, que seguirá também com a conscientização nas escolas da capital. Durante essa ação foram distribuídos lixeiras automotivas e adesivos em alusão ao projeto Cidade Limpa, que segue como pauta contínua ao longo de todo o ano de 2025.

Prefeito Léo Moraes esteve presente durante o evento Conforme o prefeito Léo Moraes, o projeto vai além de uma operação de limpeza, representando o amor e a dedicação da população de Porto Velho pela sua cidade. "Estamos aqui para trabalhar de maneira contínua pela limpeza de nossa cidade, mas para isso precisamos do apoio massivo da população de Porto Velho para ser parte desta ação, que é o começo da transformação da nossa capital", declarou.

O evento contou com a participação de todo o secretariado do Executivo Municipal, além da adesão voluntária de populares e servidores. A Operação Cidade Limpa segue com a sua agenda pelos bairros da capital.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:José Carlos/ Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)