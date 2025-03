Prefeitura orienta sobre prevenção de acidentes com animais peçonhentos durante enchente

Com o aumento dos alagamentos em Porto Velho e nos distritos ribeirinhos devido à cheia do rio Madeira, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), reforça os cuidados que a população deve adotar para evitar acidentes com animais peçonhentos. Áreas inundadas favorecem o aparecimento de serpentes, escorpiões e aranhas, que buscam locais secos como abrigo, elevando o risco de incidentes.

Dados do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) da Semusa registraram 71 acidentes com animais peçonhentos de janeiro até 25 de março. No mesmo período no ano passado foram notificados 68 incidentes da mesma natureza. Historicamente, a maioria das ocorrências é causada por serpentes do gênero Bothrops (jararaca), seguidas por escorpiões e aranhas.

Áreas inundadas favorecem o aparecimento escorpiões PREVENÇÃO E CUIDADOS

Para orientar a população, principalmente de áreas atingidas por alagamentos, e reduzir o risco de acidentes, a Semusa aponta algumas recomendações para prevenir ocorrências:

- Utilizar botas, caneleiras e luvas ao caminhar em áreas alagadas ou realizar limpezas em quintais;

- Verificar calçados, roupas e toalhas antes de usá-los;

- Manter alimentos bem armazenados para evitar a presença de roedores e insetos, que servem de alimento para animais peçonhentos;

- Deixar as camas afastadas a pelo menos 10 centímetros das paredes e limpar regularmente embaixo e atrás dos móveis;

- Manter os quintais limpos, evitando o acúmulo de entulhos e lixos;

- Aparar a grama regularmente e evitar o acúmulo de madeira, tijolos e outros materiais nos terrenos.

O que fazer em caso de acidente

Acidente com animal peçonhento acontecer na zona urbana ou periurbana, o atendimento deve ser feito no Cemetron Caso ocorra um acidente com animal peçonhento, é essencial procurar atendimento de saúde o mais breve possível. Nas áreas rurais e distritos, as unidades de saúde realizam os primeiros atendimentos e encaminha o paciente para o serviço especializado.

No entanto, se o acidente com animal peçonhento acontecer na zona urbana ou periurbana, o atendimento deve ser feito no Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), referência no tratamento desses casos.

Antes de buscar ajuda médica, é importante seguir algumas orientações:

- Lavar o local da picada com água e sabão;

- Evitar o uso de qualquer medicação no local da lesão;

- Se possível, fotografar o animal para auxiliar na identificação do veneno;

- Não realizar torniquetes, sucção do veneno ou cortes na região afetada;

- Não ingerir bebidas alcoólicas ou outras substâncias na tentativa de aliviar a dor.

MANUSEIO CORRETO DO ANIMAL

Acionar a Polícia Ambiental, que conta com profissionais treinados para o manejo adequado Se um animal peçonhento for encontrado dentro de casa, a recomendação é:

- Para aranhas e escorpiões, utilizar uma vassoura ou outro objeto para removê-los com segurança;

- Para serpentes, acionar a Polícia Ambiental, que conta com profissionais treinados para o manejo adequado.

Dúvidas e Informações

O Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) da Semusa disponibiliza dois números de telefones para que a população possa tirar dúvidas e pedir mais orientações sobre casos envolvendo animais peçonhentos.

Os números 98473-6712 e 98473-8041 atendem de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Texto:Luciane Gonçalves

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)