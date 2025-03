Castra+Rondônia realiza mutirão de castrações no Parque Circuito entre os dias 1º e 5 de abril

O programa Castra+Rondônia estará presente nos próximos dias 1º a 5 de abril no Parque José Adelino (Parque Circuito), localizado na avenida Lauro Sodré, ao lado do Parque dos Tanques, no bairro Olaria.

A ação, voltada à castração gratuita de cães e gatos, integra o Programa Nacional de Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos, promovido pelo Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais (DPDA) da Secretaria Nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais (SBIO), vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

A Prefeitura de Porto Velho atua como parceira por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), prestando suporte logístico e operacional para o sucesso da ação.

Castração é totalmente gratuita O Castra+Rondônia é um projeto de castração pública e gratuita de cães e gatos no estado de Rondônia que contribui para a redução do número de animais abandonados e prevenção de doenças, além de promover a conscientização sobre a importância dos cuidados com os animais de estimação.

É fundamental que a sociedade apoie e participe dessa iniciativa, garantindo que mais animais possam ter acesso à castração gratuita e cuidados de saúde adequados, lembrando sempre aos tutores sobre a consciência da guarda responsável e combate aos maus-tratos.

Além da participação federal e da OSC executora, o Castra+Rondônia é viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Fernando Máximo, no valor de R$ 2,8 milhões, destinada à execução da primeira fase do programa ao longo do primeiro semestre de 2025.

A castração é totalmente gratuita, mas é necessário realizar o cadastro antecipado por meio do site oficial do programa: https://castramaisrondonia.com.br.

Próximas etapas do cronograma:

8, 9 e 10 de abril

Escola Flora Calheiros –rua Assis Chateaubriand, 7643 – Esperança da Comunidade

Agendamento: 31/03/2025 – 8h

11 e 12 de abril

Centro de Conveniência do Lote 09 –residencial Morar Melhor

Agendamento: 7/04/2025 – 8h

14, 15, 16 e 17 de abril

Escola Jorge Vicente Salazar –rua Jerônimo Santana, 2940 – bairro Cohab

Agendamento: 8/04/2025 – 8h

22, 23, 24, 25 e 26 de abril

Escola Major Guapindaia –rua Padre Chiquinho, 2375 – bairro São João Bosco

Agendamento: 14/04/2025 – 8h

29 e 30 de abril, 1º, 2 e 3 de maio

Praça CEU (Centro de Artes e Esporte Unificado) –rua Antônio Fraga Moreira, 1706-1770 – bairro JK

Agendamento: 21/04/2025 – 8h

