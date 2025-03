Porto Velho celebra o artesanato com a 1ª edição da feira “Arte na Beira”

>

Evento reúne mais de 50 expositores, valoriza a economia criativa e promove apresentações culturais no Mercado Cultural até domingo (30)



Evento continua neste sábado e domingo A abertura oficial da feira municipal “Arte na Beira” aconteceu na noite de sexta-feira (28), no Mercado Cultural de Porto Velho, reunindo arte, cultura, gastronomia e música em uma grande homenagem à Semana do Artesão. A programação segue até domingo (30), sempre das 16h às 20h, com entrada gratuita e diversas atrações culturais e artísticas.



Promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) e parceiros, o evento conta com mais de 50 expositores selecionados, representando as comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e urbanas da capital.



Os artesãos foram selecionados por meio de chamada pública e apresentam trabalhos com madeira, tecido, sementes, biojoias, fibras naturais, entre outros materiais sustentáveis.



Um dos grandes destaques da programação é o 1º Concurso Municipal de Biojoias, que valoriza o artesanato feito com insumos naturais da floresta.

As peças estão em exposição e podem ser avaliadas tanto por um júri técnico — composto por representantes do Ministério do Trabalho, Confederação Nacional de Artesanato e turismólogos — quanto pelo público, que também participa da votação popular. A melhor biojoia de Porto Velho será anunciada no domingo (30), às 19h15, com direito a viagem ao Rio de Janeiro para participar da ABAV Expo, a maior feira de turismo da América Latina, representando a cidade e o estado.



“Nunca houve uma feira municipal alusiva ao Dia do Artesão. Eu trouxe minhas biojoias e participei do concurso. Estou muito feliz com a valorização do nosso trabalho”, comemorou a artesã Suniel Moraes da Silva Rodrigues.



De acordo com a Semdestur, a ideia é que a feira “Arte na Beira” aconteça anualmente, e que futuramente se torne um evento itinerante, levando o artesanato para outros pontos da cidade. “Queremos que o artesão de cada canto da cidade possa expor seu trabalho. É cultura, é geração de renda e é identidade”, destacou o secretário da pasta, Paulo Moraes durante a solenidade de abertura do evento.



A psicóloga Julia Beatriz, que visitou o evento no primeiro dia, elogiou a iniciativa. “É muito importante ter esses espaços. Dá sensação de pertencimento e valoriza nossa cultura. Porto Velho precisa de mais eventos assim.”



Já a artesã Pâmela Karitiana reforçou o impacto do evento, agradecendo a oportunidade de poder expor parte do talento e da cultura indígena. “É essencial para que possamos mostrar nosso trabalho e fortalecer nossa identidade.”



Programação cultural movimenta o Mercado Cultural

Além dos estandes de artesanato e gastronomia, o evento oferece o tradicional Tacacá Musical, com atrações culturais todas as noites. A sexta-feira foi marcada pelas apresentações do Grupo de Carimbó Renascer, Cunhãs – Meninas da Amazônia, Poeta Elizeu Braga, Silvinho Santos, Ernesto Melo e Mestre Torrado, entre outros.



"Estamos mostrando a diversidade da nossa cultura através da economia criativa, que é sustentável e que fortalece o turismo. Essa é a primeira edição, mas já é um marco para o município”, destaca Aleks Palitot, secretário adjunto da Semdestur



Neste sábado (29), o público conferer as seguintes atrações:

16h30 – Tacacá Musical

18h – Carimbó Cheiro do Pará

18h30 – Escola de Samba Asfaltão

19h – Boi Bumbá Estrela de Rondônia

19h30 – Cangaço Furação – Rádio Farol

20h – Cantor Bado



E no domingo (30), último dia da feira a programação segue:

16h30 – Tacacá Musical

18h – Cantora Luânna Shockness

19h – Grupo de Taiko Bikouran Daiko (percussão japonesa)

19h15 – Premiação do Concurso de Biojoias

19h45 – Show de encerramento com a cantora Gabriê, com repertório regional



Texto: Renata Beccária

Fotos: José Carlos



Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)