Projeto “Conexão Igreja Comunidade” Fortalece Laços Sociais no Bairro Marcos Freire

A Igreja Metodista Wesleyana do bairro Marcos Freire tem se destacado por seu compromisso com a comunidade através do projeto “Conexão Igreja Comunidade”. A iniciativa busca compreender as necessidades locais e promover ações que atendam às demandas sociais dos bairros da zona leste de Porto Velho.

À frente do projeto está o Reverendo Rosivaldo Moquedace, que já atuou na zona sul da cidade com a mesma iniciativa e, agora, trabalha diretamente com os moradores de bairros como Marcos Freire, Bairro Novo, Ronaldo Aragão, Ulisses Guimarães, Parque Amazônia, entre outros. Desde que assumiu essa missão, ele tem fortalecido a presença da igreja na região, promovendo eventos que unem fé e solidariedade.

Uma das ações de destaque é a “Noite do Arroz Carreteiro”, preparada pelo próprio pastor e por voluntários da congregação. O último encontro aconteceu no fim de semana e reuniu mais de 250 pessoas. O evento tem sido um momento especial de confraternização, onde os moradores se reúnem não apenas para compartilhar uma refeição, mas também para ouvir e refletir sobre a palavra de Deus.

Divulgação

O projeto “Conexão Igreja Comunidade” não pretende parar por aí. A ideia é expandir para outros bairros, alcançar mais pessoas e fortalecer a atuação social da igreja. Através dessas iniciativas, a Igreja Metodista Wesleyana, bairro Marcos Freire, reafirma seu papel de agente transformador, promovendo ações que vão além do culto e impactam diretamente a vida da comunidade.