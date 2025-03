Prefeitura de Porto Velho anuncia reforço da Operação Cidade Limpa em parceria com os moradores

Com o intuito de reforçar a Operação Cidade Limpa e melhorar ainda mais o aspecto da capital rondoniense, a Prefeitura de Porto Velho iniciou uma nova etapa da operação e realizará um grande mutirão de limpeza em parceria com a população.

“Agora a Prefeitura vai recolher geladeira velha, colchão não usado, armário, pneus e muito mais. E o serviço funciona assim: se a Operação Cidade Limpa estiver no seu bairro, pode colocar os entulhos na frente da sua casa que a gente passa e leva”, destacou o prefeito Léo Moraes.

Durante o mutirão, também serão realizados serviços de varrição, roçagem, raspagem da sujeira acumulada nas laterais das vias e o recolhimento do material inservível. A da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb) vai identificar os objetos que podem ter logística reversível (reaproveitáveis), os quais serão entregues para cooperativas recicláveis.

Serão realizados serviços de varrição, roçagem, raspagem da sujeira acumulada nas laterais das vias “Nossa orientação, como bem disse o prefeito, é para que os moradores retirem dos quintais ou até mesmo de suas casas tudo aquilo que não terá mais serventia para eles, como carcaças de móveis e eletrodomésticos, entre outros, para que possamos fazer a destinação ambientalmente correta desses objetos. Com isso, evitamos que sejam descartados em qualquer lugar, causando prejuízo ao meio ambiente ou até mesmo à saúde pública”, explicou o secretário da Semusb, Giovanni Marini.

Ainda conforme o titular da Semusb, aquilo que é realmente inservível vai ser descartado, mas o que dá para reciclar, como por exemplo, metal, plástico, papelão e alguns materiais eletrônicos, entre outros, serão reaproveitados. “A gente vai fazer essa separação do que pode servir ou não”, disse o secretário.

Semusb vai avisar com antecedência e solicitar que coloquem para fora do quintal tudo o que queiram que seja recolhido A data para o início desse mutirão ainda será definida, mas o cronograma já está sendo elaborado. Marini informou que até a próxima semana as equipes da Semusb estarão trabalhando nos bairros Caladinho (zona Sul), Tancredo Neves, na região Leste, e no Flodoaldo Pontes Pinto (zona Norte), no contexto da Operação Cidade Limpa. Os próximos serão os bairros Aponiã, Cohab e Cristal da Calama.

PARCERIA

Giovanni Marini acrescentou que, ao serem definidos os bairros e os dias em que será realizado o mutirão em parceria com os moradores, a Semusb vai avisar com antecedência e solicitar que coloquem tudo o que não serve mais para eles fora do quintal, para que seja recolhido.

“Além de evitar o descarte incorreto desse material, causando danos ambientais, vamos gerar renda aos catadores de recicláveis e, ao mesmo tempo, ajudar os moradores que não podem alugar uma caçamba papa-entulhos para levar o material, ou seja, é bom para todos e a natureza agradece”, finalizou Giovanni Marini.

Texto:Augusto Soares

Foto:Leandro Morais/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)