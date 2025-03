Mega feira de artesanato começa nesta sexta no Mercado Cultural

Alinhada à tendência de grandes cidades, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) e diversos parceiros, une o artesanato ao turismo e promove a primeira feira municipal de artesanato, Arte da Beira. A feira será a partir desta sexta-feira (28) até domingo (30) e contará com exposição do trabalho de mais de 60 artesãos e extensa programação cultural.

Fortalecendo não só a economia criativa, cooperativas, o artesanato indígena, como também a identidade regional, a feira “Arte da Beira” toma palco em um grande ponto turístico e histórico de Porto Velho, a Praça Getúlio Vargas, ladeada pelo Mercado Cultural, Museu da Memória Rondoniense (Palácio Getúlio Vargas) e Obelisco.

A união do poder público com as instituições de artesanato, artistas locais marca um novo tempo de valorização da arte e cultura de Porto Velho. O evento marca, ainda, o retorno do projeto Tacacá Musical, que fortalece a tradição de tomar o tacacá ao final da tarde, embalado por voz e violão, fruto da parceria da Semdestur e Funcultural.

Feira contará com exposição do trabalho de mais de 60 artesãos A programação da feira se estende pelo último final de semana de março, e o artesanato será embalado por apresentações de ritmos regionais, dança e culinária.

Sexta-feira, 28/03

16h30 - Tacacá Musical

18h - Grupo de Carimbó Renascer

18h30 - Cunhãs - Meninas da Amazônia

19h - Poeta Elizeu Braga

19h15 - Abertura

20h - Cantor Silvinho Santos

21h - Fina Flor do Samba - Ernesto Melo e Mestre Torrado

Sábado, 29/03

16h30 - Tacacá Musical

18h - Carimbó Cheiro do Pará

18h30 - Escola de Samba Asfaltão

19h - Boi Bumbá Estrela da Amazônia

19h30 - Cangaço Furacão - Rádio Farol

20h - Cantor Bado

Domingo, 30/03

16h30 - Tacacá Musical

18h - Cantora Luana Shockness

19h - Grupo de Taiko Bikouran Daiko (Percussão da cultura japonesa)

19h15 - Concurso Municipal de Biojoias

19h45 - Cantora Gabriê

O evento é capitaneado pela Semdestur e conta com o apoio da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes); Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel); Fecomércio Rondônia; Sebrae, Unisapiens; Banco do Povo; Dydyo, Águas Kaiary.

A feira conta ainda com a união dos artesãos porto-velhenses, e das entidades: Federação Rondoniense do Artesanato, COOPAçaí, Feira Jardim das Artes, Varanda Criativa, Artesanato do Mercado Central, Feira do Sol, Casa da Cultura Ivan Marrocos.

