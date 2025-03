Mulheres do Brasil promovem Workshop de comunicação e liderança no Porto Velho Shopping

Dando continuidade às atividades celebrando o Mês Internacional da Mulher, o Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo Porto Velho, em parceria com o Porto Velho Shopping, promoveu, nessa quinta-feira (27), o workshop Voz de Impacto – A Arte de Comunicar, Conectar e Inspirar. Ministrado pela jornalista e mentora de comunicação Júlia Scherer, o evento trouxe ensinamentos valiosos sobre como a comunicação pode ser usada para fortalecer vozes e ampliar suas redes de conexão, impactando de maneira positiva os espaços em que atuam, além de capacitar o público a se expressar com confiança e autenticidade e, assim, inspirar ainda mais pessoas.

Durante o evento, Júlia Scherer compartilhou sua vasta experiência no mundo da comunicação, abordando desde técnicas para aprimorar a fala até dicas sobre como construir uma presença forte e estratégica. A especialista enfatizou a importância de cultivar uma comunicação empática e assertiva, fundamental para a construção de um legado de liderança e impacto.

Resgate das atividades do dia 26:

O Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo Porto Velho, que já havia protagonizado no dia 26 de março um evento inspirador com histórias de superação e liderança de mulheres locais, continuou sua missão de empoderamento feminino com este workshop. A programação do dia 26, intitulada Inspire-se, reuniu um público animado no Porto Velho Shopping, onde as empresárias Letícia Miranda, Andréia Tamayose Rezende e Caroline Gonçalves Araújo compartilharam suas trajetórias de sucesso, refletindo sobre os desafios e as vitórias das mulheres no mercado de trabalho. A troca de experiências entre as palestrantes e o público foi uma fonte de motivação para todos os presentes, celebrando o papel transformador das mulheres no cenário profissional.

Divulgação

Sobre o Grupo Mulheres do Brasil:

Fundado em 2013 pela empresária Luiza Trajano, o Grupo Mulheres do Brasil tornou-se um dos maiores movimentos de impacto social do Brasil, com mais de 100 mil mulheres unidas por causas como igualdade de gênero, educação, combate à violência doméstica e inclusão social. A rede está presente em todos os estados do Brasil e também no exterior, sendo um marco de liderança e transformação social.

A missão do Grupo, sob a liderança de Luiza Trajano, é promover uma mudança coletiva e duradoura, incentivando as mulheres a ocupar espaços de decisão e a atuar ativamente no combate às desigualdades sociais. A organização defende que, juntos, somos mais fortes e que, por meio da união, é possível transformar realidades e criar um futuro mais justo e igualitário.

"Sozinha você até vai rápido, mas junto vamos mais longe", afirma Luiza Trajano, traduzindo a essência do movimento que, dia após dia, inspira mulheres a liderar e a conquistar seus espaços.

Saiba mais sobre o Grupo Mulheres do Brasil e suas ações: www.grupomulheresdobrasil.org.br