Prefeitura de Porto Velho disponibiliza Barco Saúde para atender Nazaré e outras comunidades atingidas pela cheia do Madeira

Na manhã desta sexta-feira (28), o titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Jaime Gazola, esteve no Barco Saúde Dr. Floriano Riva Filho, que a Prefeitura de Porto Velho, mediante medida emergencial, vai deslocar ao distrito de Nazaré, localidade afetada pela cheia do Madeira.

De acordo com o secretário Jaime Gazola, as águas estão subindo rapidamente, a unidade de saúde local não tem condições de prestar atendimento à população.



"Disponibilizar o Barco Saúde faz parte do plano de contingência da Prefeitura, com o objetivo de dar continuidade ao atendimento ao distrito de Nazaré e adjacências e não deixar essas comunidades desassistidas. Os equipamentos da unidade de saúde local serão montados no barco, onde os profissionais prestarão todos os serviços até a que a situação do rio se normalize", explicou.

Gazola acrescentou que "serão disponibilizados serviços médicos, de enfermagem, vacinação, farmácia, ou seja, os mesmos atendimentos que normalmente a unidade realiza rotineiramente. O barco saúde ficará atracado em Nazaré, mas como outras comunidades também estão em situação similar, embarcações menores farão o transporte até a unidade fluvial", garantiu o titular da Semusa.

Medida é parte do plano de contingência de desastres da Semusa O prefeito Léo Moraes, atento aos acontecimentos decorrentes da cheia do Madeira nos distritos, orientou a Semusa quanto às medidas a serem efetivadas com o objetivo de aliviar os transtornos causados pela elevação do rio.

"Nosso compromisso é garantir acolhimento às comunidades atingidas neste período crítico, e por isso não vamos poupar recursos para continuar dando acesso à saúde para esses cidadãos", disse.

PLANO DE CONTINGÊNCIA

A medida é parte do plano de contingência de desastres da Semusa e ocorre no contexto do Decreto de Estado de Alerta de Emergência. Além do barco saúde, outras ações de prevenção à saúde da população estão sendo implementadas, em conjunto com outras secretarias e órgãos municipais, para minimizar os impactos da cheia e garantir o acesso da população aos serviços essenciais.

O Barco Saúde foi criado para atender às demandas de saúde dos distritos e das vilas que se encontram às margens do rio Madeira. A presença da embarcação é fundamental para assegurar que as comunidades distantes de Porto Velho tenham acesso a esses serviços.

A embarcação possibilita que os moradores das comunidades ribeirinhas recebam cuidados médicos, incluindo consultas e tratamentos especializados, que muitas vezes não seriam possíveis devido à distância e o deslocamento.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)