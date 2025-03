Em Porto Velho, Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora vai acontecer nos dias 3 e 4 de abril

Porto Velho vai sediar a 2ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, nos dias 3 e 4 de abril. Organizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e Conselho Municipal de Saúde (CMS), o evento é gratuito e vai discutir proposta para revisar e atualizar a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT).

Com o tema "Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano", a conferência busca reafirmar a luta por condições de trabalho dignas e saúde para todas as pessoas. Serão trabalhados três eixos:

1. Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora;

2. As novas relações de trabalho e a saúde do trabalhador e da trabalhadora

3. Participação popular na saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras para o controle social.

PARTICIPAÇÃO POPULAR

Serão disponibilizadas 48 vagas para o público A participação de representantes de vários segmentos da classe trabalhadora da população é essencial para o sucesso do evento. O controle social efetivo envolve a participação da sociedade, nas discussões sobre a melhoria da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. Na 2ª CMSTT de Porto Velho, serão disponibilizadas 48 vagas para o público, que poderá realizar sua inscrição no local da conferência.

SERVIÇO

As conferências representam um importante instrumento de participação social em saúde, com características que promovem maior acessibilidade e pluralidade de vozes. A Semusa reforça a importância da participação de trabalhadores de todas as profissões e atividades laborais, para o momento único de debate.

A 2ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, acontece nos dias 3 e 4 de abril, das 8h às 18h no auditório do Campus Educacional São Lucas - unidade 2, localizada na rua João Goulart, 666, no bairro Mato Grosso.

PRÉ-CONFERÊNCIAS

Etapas preparatórias são fundamentais para reunir propostas e diretrizes

Desde o dia 18 de fevereiro, equipes da comissão organizadora do evento estão em campo executando as etapas preparatórias, que são as pré-conferências. Organizadas nos distritos do baixo Madeira à Ponta do Abunã, além das regiões periurbanas de Porto Velho, essas etapas preparatórias são fundamentais para reunir propostas e diretrizes que vão nortear as discussões municipais, estaduais e nacionais.

HISTÓRICO E IMPORTÂNCIA

Após mais de uma década sem a realização da Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CNSTT), o evento retorna como uma oportunidade para que trabalhadores e trabalhadoras de todo o país contribuam diretamente na construção de políticas públicas. Desde a primeira edição, em 1986, a conferência tem sido um marco na integração e descentralização das ações de saúde voltadas para os trabalhadores. As edições anteriores ocorreram em 1994, 2005 e 2014.

Entre 2014 e 2025, o mercado de trabalho brasileiro passou por profundas transformações que impactaram diretamente a saúde de trabalhadores e trabalhadoras. Nesse período, foram implementadas reformas significativas, como a trabalhista e a previdenciária. Apesar da recente melhoria no índice de desemprego, o aumento da informalidade segue como uma realidade marcante.

Texto:Semusa

Fotos:Semusa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)