Projeto Cidadania em Movimento leva serviços essenciais à população de Nova Mutum e Jaci-Paraná

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), realiza neste sábado (29) e no domingo (30), nos distritos de Nova Mutum e Jaci-Paraná, respectivamente, mais uma edição do projeto Cidadania em Movimento, quando serão disponibilizados mais de 20 serviços gratuitos às comunidades. Os atendimentos serão realizados das 8h às 16h30.

Em Nova Mutum a ação acontece em dois locais: na Unidade Básica de Saúde (UBS), com os atendimentos de saúde, e na Escola Nossa Senhora de Nazaré, com os demais atendimentos. Em Jaci-Paraná a ação social será realizada na Escola Cora Coralina.

Serviços no dia 29 de março em Nova Mutum:

UBS de Nova Mutum

- Oftalmologista;

- Clinico Geral;

- Odontológico;

- Enfermeira com coleta de Preventivo;

- Teste de glicemia, HIV, hepatite, sífilis;

- Exame malária;

- Pesagem do Bolsa Família;

- Emissão de Cartão SUS;

- Entrega de medicamentos com receita;

- Atendimento Psicólogo.

Em Nova Mutum a ação acontece na UBS e na Escola Nossa Senhora de Nazaré Escola Nossa Senhora de Nazaré:

- Cadastro Único;

- Emissão de RG;

- Sine Municipal;

- Emissão de Carteiras do Idoso, Id. Jovem, Autista

- Emissão Passe Livre estadual;

- Abertura e recuperação da conta Gov.Br ;

- Carteira de Trabalho Digital;

- Emissão do relatório CNIS, CAGED;

- Registro Profissional;

- Consulta Abono Salarial e Seguro-Desemprego;

- Programa Mamãe cheguei;

- Atendimento Assistencial;

- Alistamento Militar;

- Educação para o Trânsito;

- Família acolhedora;

- Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti);

- Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas).

Serviços no dia 30 de março em Jaci Paraná:

Escola Cora Coralina

- Cadastro Único;

- Emissão de RG;

- SINE Municipal;

- Emissão de Carteiras do Idoso, Id. Jovem e Autista;

- Emissão Passe Livre estadual;

- Abertura e recuperação da conta Gov.Br ;

- Carteira de Trabalho Digital;

- Emissão do relatório CNIS, CAGED;

- Registro Profissional;

- Consulta Abono Salarial e Seguro-Desemprego;

- Programa Mamãe Cheguei;

- Atendimento Assistencial;

- Alistamento Militar;

- Oftalmologista;

- Clinico Geral;

- Atendimento Psicólogo.

DOCUMENTOS

Moradores precisam estar atentos aos documentos necessários O atendimento será limitado por senha. As senhas serão entregues por ordem de chegada. Os moradores precisam estar atentos aos documentos necessários para serem atendidos: Certidão de Nascimento; Certidão de Casamento, se divorciado apresentar a Certidão de Casamento com a averbação do divórcio; RG e CPF; Foto 3x4; Comprovante de Endereço; Título de Eleitor; Carteira de Trabalho e Cartão de Vacina.

Para as solicitantes dos benefícios do programa “Mamãe Cheguei” os documentos necessários são: Cadastro Único atualizado, RG, CPF e Cartão de Gestante; e para solicitar registro no Cadastro Único, os documentos são: RG, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Residência e Declaração Escolar das crianças. Tudo original.

O Projeto Cidadania em Movimento reúne uma força tarefa para a execução dos serviços prestados à população. São instituições das esferas municipal, estadual e federal que se unem para beneficiar a população.

Projeto reúne uma força tarefa para a execução dos serviços prestados à população O evento conta com a participação de parceiros como Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), Junta Militar, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Rondônia e Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação (SMTI), dentre outros.

“A ação oferta vários serviços e busca prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, através da inclusão de famílias e indivíduos na rede socioassistencial e em outras políticas setoriais, buscando o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. O foco e a prioridade às ações e atividades visando a inclusão social é uma determinação do prefeito Léo Moraes”, disse a secretária municipal de Assistência Social e da Família, Lucília Muniz de Queiroz.



Texto:Adaides Batista e Humberto Oliveira

Fotos:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)