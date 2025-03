Prefeitura de Porto Velho reverencia fundador da Banda do Vai Quem Quer com restauração de estátua em sua homenagem

Em toda a sua majestade, a estátua do criador da Banda do Vai Quem Quer, Manelão, cuja revitalização realizada pelo artista plástico Bruno Souza – responsável também pela criação em 2021, foi concluída na quinta-feira (27), para continuar sendo uma das atrações turísticas da Praça Getúlio Vargas, localizada em frente ao Mercado Cultural, local que o fundador da banda era assíduo frequentador.

A revitalização, conforme Bruno Souza, levou uma semana para ser finalizada, por conta do período de chuvas. “Aqui realizei uma restauração simples. Eu tive que fazer o preenchimento das lacunas que a estrutura apresentava. O trabalho também incluiu refazer a pintura, aguardar o tempo de secagem e depois fazer o acabamento. Os bancos e a mesa também foram restaurados”, disse.

Souza destacou o empenho da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), não apenas nesta restauração, mas em outras que serão feitas a seguir, entre elas, a estátua da Praça do Seringueiro, que está precisando de manutenção. Tem ainda o Monumento aos Pioneiros, na frente do aeroporto da cidade, e ainda praças, outros pontos turísticos.

O artista acredita que o compromisso de restaurar os espaços públicos é importante para a preservação da cultura local. “Muitos aprovam a iniciativa, pois personagens como o Manelão fazem parte da história da cidade, e sua memória e legados precisam ser preservados, afinal são nossas raízes, nossa identidade cultural”, disse.

De acordo com Siça Andrade, filha de Manelão, que deu continuidade ao legado do pai com a Banda do Vai Quem Quer, “um monumento bem cuidado pode atrair visitantes e turistas que buscam experiências autênticas, promovendo o turismo local. A presença de um ícone cultural torna a cidade mais atrativa e promove o interesse na história local”.

Siça acrescentou que a estátua do Manelão, agora restaurada, não é apenas uma ação estética, é uma iniciativa crucial para a preservação da cultura, identidade e história de Porto Velho.

“Na verdade, fortalece ainda mais este que é um símbolo de um sentimento de pertencimento e identidade coletiva. A restauração contribui para fortalecer esse vínculo, promovendo um sentimento de orgulho entre os munícipes. É por meio de ações como essa que se mantém vivas as lembranças e os legados que moldam a comunidade, contribuindo para um futuro mais consciente e respeitoso com as tradições locais”, finalizou Siça.

O prefeito Léo Moraes ressaltou como fundamental a preservação e conservação dos monumentos históricos da cidade, pois, ao mesmo tempo, valoriza o trabalho realizado pelo artista.

“Essa iniciativa dá à população o sentimento de pertencimento ao poder visitar os locais públicos e conhecer os monumentos que contam a nossa história. Reitero que lembrar Manelão é preservar a memória de um personagem importante da história de Porto Velho e do carnaval da cidade”.

Texto:Humberto Oliveira

Fotos:Humberto Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)