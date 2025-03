Defesa Civil de Porto Velho intensifica ações e orienta sobre uso do hipoclorito para purificação da água

Com o avanço da cheia do rio Madeira e os impactos causados nas comunidades ribeirinhas, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Defesa Civil Municipal, decretou o Estado de Alerta de Emergência e intensificou o monitoramento das regiões atingidas, atuando de forma contínua na distribuição de cestas básicas, kits de higiene pessoal e hipoclorito de sódio, essencial para a purificação da água em locais onde o abastecimento regular foi comprometido.

O uso do hipoclorito de sódio a 2,5% é uma medida simples, eficaz e segura recomendada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo Ministério da Saúde para tornar a água potável, especialmente em situações de emergência, como enchentes e desastres naturais.

Segundo a Nota Técnica nº 18/2020 da Anvisa e a Portaria GM/MS nº 888/2021, que estabelece os padrões de qualidade da água para consumo humano, a adição de 2 gotas de hipoclorito a 2,5% por cada litro de água é suficiente para eliminar micro-organismos causadores de doenças, como bactérias, vírus e protozoários.

Orientação é que, após adicionar o hipoclorito à água, a população aguarde 30 minutos antes do consumo A orientação é que, após adicionar o hipoclorito à água, a população aguarde 30 minutos antes do consumo ou do uso no preparo de alimentos. Essa espera é essencial para garantir a ação completa do produto e a segurança sanitária da água tratada.

Em volumes maiores, como baldes e galões, a recomendação é usar 20 gotas (ou 1 ml) para cada dez litros de água, respeitando sempre a proporção adequada.



A água tratada com hipoclorito pode ser utilizada com segurança para beber, cozinhar, escovar os dentes e higienizar alimentos, contribuindo para a prevenção de doenças de veiculação hídrica como hepatite A, diarreia e cólera — enfermidades que tendem a aumentar em contextos de inundação, quando o risco de contaminação por esgoto ou água imprópria é elevado.

Hipoclorito deve ser guardado em local fresco, ao abrigo da luz e fora do alcance de crianças A Defesa Civil Municipal reforça que a água tratada deve ser armazenada em recipientes limpos, com tampa, protegidos do sol e de possíveis contaminações posteriores. Já o hipoclorito deve ser guardado em local fresco, ao abrigo da luz e fora do alcance de crianças.

É importante também observar a data de validade do produto e jamais utilizar hipoclorito com concentração diferente de 2,5% para consumo humano.



ATUAÇÃO

Além da distribuição do hipoclorito, as equipes da Defesa Civil seguem prestando orientações diretas às famílias sobre o uso correto e seguro do produto, alinhadas às normativas federais e protocolos de segurança sanitária.

A atuação da Prefeitura de Porto Velho neste momento é pautada pelo compromisso com a saúde pública, dignidade e bem-estar das famílias atingidas pela cheia, oferecendo suporte emergencial e garantindo o acesso à água potável de forma segura e gratuita.

Para sanar dúvidas ou mais orientações, a população pode procurar os agentes da Defesa Civil ou as unidades básicas de saúde mais próximas.



Texto:Renata Beccária

Foto:Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)