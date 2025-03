Reunião entre Defesa Civil Municipal e MAB fortalece ações de assistência às comunidades atingidas pela cheia

Em reunião entre a Defesa Civil Municipal e a coordenação local do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), as instituições alinharam estratégias para fortalecer as ações de apoio às comunidades afetadas pela cheia do rio Madeira.

O encontro, que ocorreu na última quarta-feira (26), foi realizada na sede da Grupo de Coordenação Estratégica (GCE) da Prefeitura de Porto Velho e sede da Defesa Civil Municipal, onde está sendo estruturada a Sala de Situação, espaço fundamental para centralizar as informações e otimizar a comunicação entre as instituições envolvidas no atendimento às vítimas das enchentes.

Estiveram presentes na reunião o coordenador do grupo de coordenação estratégica e chefe do Gabinete Militar, Marcelo Duarte; o coordenador da Defesa Civil Municipal, Marcos Berti; e representantes do MAB, como Missay Nobre da Silva e Célio Muniz.

PARCERIA

Sala de Situação está sendo criada para centralizar informações e coordenar as ações de resposta à crise Marcelo Duarte destacou a importância da parceria com o MAB, afirmando que a comunicação direta com as lideranças comunitárias facilita o acompanhamento das situações emergenciais e reduz a dependência da mídia. “Estamos buscando unir esforços, com a Defesa Civil se mobilizando para garantir plantões e organizar a logística de apoio. O MAB já se colocou à disposição para realizar doações, como a entrega de dois mil fardos de água, além de buscar alternativas de captação de recursos”, disse.

Para Marcos Berti, a reunião foi um momento importante de alinhamento entre a Defesa Civil e as organizações que atuam nas regiões mais afetadas pela cheia, como o alto, médio e baixo Madeira. Ele ressaltou que a colaboração das ONGs é fundamental para o sucesso das operações de assistência, e que o município está em constante mobilização para garantir o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade. “A parceria com o MAB é positiva, pois traz a experiência e o conhecimento das comunidades para fortalecer nosso trabalho”, afirmou Berti.

Missay Nobre da Silva, coordenadora do Movimento dos Atingidos por Barragens, enfatizou a relevância da participação do MAB nas ações emergenciais. “A presença do MAB na Sala de Situação é fundamental, pois já acompanhamos essas comunidades há anos e sabemos exatamente do que elas precisam. Estamos trabalhando para garantir que as soluções sejam realmente eficazes e atendam às demandas da população”, destacou.

Participação ativa de todos os envolvidos é essencial para superar este momento de crise Célio Muniz, da coordenação estadual do MAB, lembrou que o movimento tem articulações com ministérios e que, após a assinatura de decretos pelo prefeito Léo Moraes, está buscando a liberação de recursos para o município. “O diálogo com a Prefeitura é fundamental para acelerar o atendimento às comunidades e garantir que as necessidades urgentes, como o fornecimento de água e cestas básicas, sejam atendidas de forma eficiente”, afirmou.

SALA DE SITUAÇÃO

A Sala de Situação, que está sendo criada para centralizar informações e coordenar as ações de resposta à crise, será um ponto estratégico para o monitoramento e a atuação conjunta entre o poder público e as organizações sociais. Além de otimizar o fluxo de informações, a sala servirá como centro de decisões para enfrentar as consequências da cheia do rio Madeira, que já afeta famílias em Porto Velho.

Com a união de esforços entre a Prefeitura, a Defesa Civil, o MAB e outras organizações da sociedade civil, espera-se uma resposta mais ágil e eficiente para minimizar os impactos da enchente e garantir a segurança e o bem-estar das famílias afetadas. A participação ativa de todos os envolvidos é essencial para superar este momento de crise e buscar soluções duradouras para as comunidades atingidas.

Texto:Renata Beccária

Fotos:Renata Becccária

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)