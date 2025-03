Prefeitura trabalha na melhoria de estradas rurais em Vista Alegre do Abunã

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), está trabalhando na recuperação das estradas rurais no distrito de Vista Alegre do Abunã, localizado a aproximadamente 250 quilômetros da capital.

Os trabalhos estão sendo realizados por uma equipe de nove servidores da Semagric, que contam com o apoio de três motoniveladoras (patrol), três caminhões caçamba, duas retroescavadeiras e uma pá carregadeira.

O serviço de recuperação das estradas é essencial para o desenvolvimento da zona rural, permitindo o escoamento da produção agrícola e facilitando o acesso da população a serviços urbanos.

Serviço de recuperação das estradas é essencial para o desenvolvimento da zona rural O secretário municipal da pasta, Rodrigo Ribeiro, destacou a importância das ações. "Mesmo enfrentando desafios climáticos, nossas equipes estão empenhadas em garantir condições adequadas para o trânsito de veículos e o transporte de produção".

As atividades estão sendo executadas em pontos críticos da região, como a Linha 45, onde frequentemente há fila de caminhões atolados. Além disso, estão sendo realizados serviços de patrolamento e correção de pontos críticos com buraco e trecho escorregadio na pista da Linha 01 da Cascalheira, incluindo o transporte de pedras rachão para melhorar a trafegabilidade no KM 10, onde o fluxo de carretas, caminhões e ônibus é intenso.

Prefeitura de Porto Velho segue investindo na infraestrutura rural Matheus Serrate, diretor do Departamento de Estradas Vicinais da Semagric, ressaltou o esforço das equipes. "Estamos enfrentando um período de chuvas intensas, o que torna o solo mais difícil de trabalhar. No entanto, a dedicação e comprometimento dos servidores estão garantindo avanços significativos na recuperação das vias".

Expedito José Botelho, que atua na equipe de campo da Semagric em Vista Alegre do Abunã, reforçou a importância das intervenções. "Estamos trabalhando incansavelmente para atender às necessidades da população. Recentemente, realizamos a recuperação da cabeceira da ponte no ramal Tiririca e instalamos manilhas na Linha 45, melhorando o acesso dos ônibus escolares".

A Prefeitura de Porto Velho segue investindo na infraestrutura rural, garantindo mais segurança e qualidade de vida para os moradores e produtores da região.



Texto:Jean Carla Costa

Fotos:Semagric

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)