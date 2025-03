Eleitas as Organizações da Sociedade Civil que participarão do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Porto Velho

O Fórum Municipal e o processo eleitoral para composição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsean) de Porto Velho, para o biênio 2025-2027, coordenado pela Comissão Eleitoral, nomeada pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), ocorreu na manhã da terça-feira (26), no auditório do Centro Social São José Operário, localizado na av. Campos Sales, 4777, Nova Floresta.

O Edital de Chamamento Público CMAS nº 01/2025, abriu as inscrições, no período de 12 a 28 de fevereiro de 2025, para as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que pretendessem participar do Comsean, sendo que dez OSCs se inscreveram para as oito vagas que compõe o Conselho.

As dez entidades inscritas e aptas compareceram e participaram da eleição na terça-feira(26). O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsean) ficou composto pelas seguintes associações /entidades eleitas:

1. Associação do Observatório Socioambiental (ODS);

2. Associação Beneficente de Voluntários e Amigos do Mariana (ABVAM);

3. Associação de Resgaste da Dignidade Humana (ARDH);

4. Associação dos Produtores Rurais e Preservacionistas Nova Aliança Vale do Sol (Asprona);

5. Associação Beneficente ASAS;

6. Federação do Cultos Afros Religiosos, Umbandas e Ameríndios do Estado de Rondonia (Fecauber);

7. Centro Social São José Operário;

8. Associação Eu Posso Ajudar (Epa).

Associação/ entidades Suplentes:

1. Associação Beneficente Queiroz Almeida de Usuários do SUAS do Estado de Rondônia (ABQAUSRO);

2. Associação Banzeiro Amazônia (Iba);

A Comissão Eleitoral, após os trâmites administrativos, conforme cronograma, encaminhará no dia 1º de abril de 2025 a minuta de Decreto para nomeação dos representantes do colegiado.

Após a publicação do Decreto, será marcada a 1ª reunião para que o colegiado eleja sua Diretoria, onde a presidência é de exclusivamente de uma Organização da Sociedade Civil.

O Comsean é composto por 12 membros titulares e igual número de suplentes, nomeados por ato do Prefeito Municipal, distribuídos da seguinte forma:

I - Quatro membros do Poder Público Municipal, sendo:

Um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social ( Semasf);

Um representante da Secretaria Municipal de Educação (Semed);

Um representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric);

Um representante da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa);

II – Oito membros representantes da Sociedade Civil Organizada (OSCs), eleitos em assembleia pública, coordenada pelo Conselho Municipal de Assistência Social de Porto Velho (CMAS).



Texto:Adaides Batista e CMAS

Fotos:Rosinaldo Machado

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)