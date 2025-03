Defesa Civil Municipal alerta população sobre aparecimento animais de grande, médio e pequeno porte

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Defesa Civil Municipal, alerta população sobre cuidados ao se deparar com animais de grande, médio e pequeno porte que procuram lugares secos devido à cheia do rio Madeira, principalmente jacarés e serpentes. Em qualquer uma das situações, é fundamental acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, Marcos Berti ,ressalta que as pessoas não devem se aproximar e nem se distrair gravando vídeos ou tirando fotos com o celular.

"A imprudência pode ocasionar acidentes e incidentes, porque a atenção da pessoa está desviada para o aparelho e o animal pode atacar, lembrando que um jacaré-açú, como o que apareceu recentemente próximo à ponte sobre o rio Madeira, pode chegar a até cinco metros de comprimento, ele tem o hábito noturno para caça, seja no seu habitat natural ou fora dele, por isso recomendamos cautela em águas fundas e rasas de igarapés e rios", disse.

Berti reitera que se ocorrer algo neste sentido, o ideal é a população ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros pelo número 193, que uma equipe vai se deslocar até o local para averiguar e, dependendo da situação, efetivar ação para capturar o animal.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, enfatiza que o rio está na fase de cheia e é importante a população seguir as orientações para que não ocorram acidentes.

"Não é comum um jacaré na rua, como o que apareceu no bairro da Balsa. Alertamos para o perigo e lembramos ainda a atenção e cuidados com crianças em áreas de alagações. Sem falar nos riscos de contaminação por doenças como leptospirose, e como proceder com fiação e eletrodomésticos no caso de alagamentos de ruas e residências. Volto a ressaltar que não tentem resolver, não corram riscos, liguem 193 e esperem uma equipe do Corpo de Bombeiros chegar".



Texto:Humberto Oliveira

Foto:Leandro Morais/ SMC



Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)